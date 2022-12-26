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США стурбовані рекордною кількістю літальних апаратів Китаю, що зайшли в зону ППО Тайваню

"Європейська правда"Понеділок, 26 грудня 2022, 21:09

Білий дім у понеділок висловив стурбованість "провокаційною" військовою активністю Китаю поблизу Тайваню після повідомлень про рекордну кількість китайських літальних апаратів, що зайшли напередодні в зону ідентифікації протиповітряної оборони острова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми будемо продовжувати допомагати Тайваню, щоб підтримувати достатній потенціал самооборони відповідно до наших давніх зобов'язань і згідно з нашою політикою одного Китаю", – йдеться в заяві Ради національної безпеки Білого дому.

Раніше в понеділок влада острівної невизнаної країни заявила, що в зону ідентифікації її ППО за останню добу зайшов сімдесят один літак і безпілотник військово-повітряних сил Китаю включно з винищувачами.

Серед іншого, 43 літальні апарати перетнули так звану серединну лінію Тайванської протоки, яка є неофіційною лінією розмежування між Тайванем і материковим Китаєм. У Тайвані неофіційно заявили, що йшлося про імітацію атаки на тайванські та американські цілі в регіоні.

Своєю чергою Пекін напередодні повідомив про проведення військових навчань в морському й повітряному просторі навколо Тайваню у відповідь на, як він заявив, "провокацію" з боку Тайбея та Вашингтона.

Напруженість у відносинах між Тайванем і материковим Китаєм почалась після того, як у серпні візит на острів здійснила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі – третя за ієрархією посадова особа у Штатах.

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Після цього Китай оголосив про проведення масштабних військових навчань довкола острова, а Тайвань заявив, що скористається своїм правом на самооборону та контратаку, якщо китайські збройні сили увійдуть на його територію.

Теми: СШАКитайТайвань
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