Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США обеспокоены рекордным количеством летательных аппаратов Китая, зашедших в зону ПВО Тайваня

"Европейская правда"Понедельник, 26 декабря 2022, 21:09

Белый дом в понедельник выразил обеспокоенность "провокационной" военной активностью Китая вблизи Тайваня после сообщений о рекордном количестве китайских летательных аппаратов, зашедших накануне в зону идентификации противовоздушной обороны острова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы будем продолжать помогать Тайваню, чтобы поддерживать достаточный потенциал самообороны в соответствии с нашими давними обязательствами и в соответствии с нашей политикой одного Китая", - говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома.

Ранее в понедельник власти островной непризнанной страны заявили, что в зону идентификации ее ПВО за последние сутки зашел семьдесят один самолет и беспилотник военно-воздушных сил Китая, включая истребители.

Среди прочего, 43 летательных аппарата пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, которая является неофициальной линией разграничения между Тайванем и материковым Китаем. В Тайване неофициально заявили, что речь шла об имитации атаки на тайваньские и американские цели в регионе.

В свою очередь Пекин накануне сообщил о проведении военных учений в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня в ответ на, как он заявил, "провокацию" со стороны Тайбэя и Вашингтона.

Напряженность в отношениях между Тайванем и материковым Китаем началась после того, как в августе визит на остров совершила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси - третье по иерархии должностное лицо в Штатах.

ВИДЕО ДНЯ

После этого Китай объявил о проведении масштабных военных учений вокруг острова, а Тайвань заявил, что воспользуется своим правом на самооборону и контратаку, если китайские вооруженные силы войдут на его территорию.

Темы: СШАКитайТайвань
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Минкульт не собирается продлевать аренду главных храмов Лавры для УПЦ МП

Заявления Орбана демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и политическую близорукость - МИД

Двадцатка богатейших украинцев с февраля потеряла $20 млрд - рейтинг Forbes

В Украине арестовали имущество российского олигарха Усманова на почти 2 миллиарда

КС признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП указать принадлежность к России

Пашинян на встрече с Путиным обвинил его в бездействии российских "миротворцев" в Карабахе

Все новости...
США
Медведев "увидел" будущее: "ЕС распадется, а Маск станет президентом США"
Розничные продажи в США выросли на 7,6% в праздничный сезон – Mastercard
Украина обсуждает с США признание России государством-агрессором - посол
Последние новости
19:34
Глава ОВА призвал одесситов праздновать Новый год дома
19:25
На Украинский фестиваль в рамках Евровидения в Ливерпуле поступило более полутысячи заявок
19:24
Кабмин упростил условия строительства воздушных линий электропередач и подстанций
19:10
Глава МИД Германии - о вступлении Украины в ЕС: Брюссель должен выполнить свое "домашнее задание"
19:06
Британская ассоциация иллюстраторов принесла извинения украинцам за распространение рисунка россиянки
19:01
Мелони провела "сердечный разговор" с Зеленским, пригласила его в Рим
18:51
Глава МИД Германии: с нынешней Россией нормальных отношений быть не может
18:45
Twitter восстановил функцию предотвращения самоубийств
18:42
видеоОккупант в перехвате жалуется, что армия РФ перестала платить за ранения
18:40
Российская армия страдает от повального дезертирства на Луганщине
Все новости...