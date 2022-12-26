США обеспокоены рекордным количеством летательных аппаратов Китая, зашедших в зону ПВО Тайваня

Белый дом в понедельник выразил обеспокоенность "провокационной" военной активностью Китая вблизи Тайваня после сообщений о рекордном количестве китайских летательных аппаратов, зашедших накануне в зону идентификации противовоздушной обороны острова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы будем продолжать помогать Тайваню, чтобы поддерживать достаточный потенциал самообороны в соответствии с нашими давними обязательствами и в соответствии с нашей политикой одного Китая", - говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома.

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Ранее в понедельник власти островной непризнанной страны заявили, что в зону идентификации ее ПВО за последние сутки зашел семьдесят один самолет и беспилотник военно-воздушных сил Китая, включая истребители.

Среди прочего, 43 летательных аппарата пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, которая является неофициальной линией разграничения между Тайванем и материковым Китаем. В Тайване неофициально заявили, что речь шла об имитации атаки на тайваньские и американские цели в регионе.

В свою очередь Пекин накануне сообщил о проведении военных учений в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня в ответ на, как он заявил, "провокацию" со стороны Тайбэя и Вашингтона.

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Напряженность в отношениях между Тайванем и материковым Китаем началась после того, как в августе визит на остров совершила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси - третье по иерархии должностное лицо в Штатах.

После этого Китай объявил о проведении масштабных военных учений вокруг острова, а Тайвань заявил, что воспользуется своим правом на самооборону и контратаку, если китайские вооруженные силы войдут на его территорию.