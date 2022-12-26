Медведєв "побачив" майбутнє: "ЄС розпадеться, а Маск стане президентом США"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вирішив зробити "футуристичний" прогноз на 2023 рік. Майбутнє Ілона Маска він бачить на посаді президента США, а Євросоюзу передрікає розпад.

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: Колишній президент Росії заявив, що оскільки всі навколо перед Новим роком роблять "найнесподіваніші та навіть найабсурдніші" прогнози, то він теж хоче "внести свою лепту".

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Отже, за прогнозом Медведєва у 2023 році може статися таке:

Пряма мова:

"Підвищення ціни на нафту до 150 доларів за барель і ціни газу до 5000 доларів за 1 тис. куб. м. Повернення Великої Британії до Європейського Союзу. Розпад Європейського Союзу після повернення Великої Британії і скасування ходіння євро як валюти колишнього ЄС. Захоплення Польщею та Угорщиною західних областей колишньої України. Створення Четвертого рейху на базі Німеччини і сателітів, що приєдналися до неї (Польщі, країн Прибалтики, Чехії, Словаччини, Румунії, Київської республіки та ін. маргіналів). Війна між Францією і Четвертим рейхом. Поділ Європи, включно з новим розділом Польщі. Відокремлення Північної Ірландії від Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і приєднання до Республіки Ірландія. Громадянська війна у США, виокремлення Каліфорнії та Техасу в самостійні держави. Створення союзної держави Техасу і Мексики. Подальша перемога Ілона Маска під час виборів президента США в частині штатів, закріплених після громадянської війни за республіканцями. Перенесення всіх найбільших фондових майданчиків і фінансової активності зі США та Європи в Азію. Крах Бреттон-Вудської фінансової системи, включно з крахом МВФ і Світового банку. Відмова від євро і долара як світових резервних валют. Повернення золотого стандарту. Перехід до активного використання цифрових фіатних валют".