Медведев "увидел" будущее: "ЕС распадется, а Маск станет президентом США"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев решил сделать "футуристический" прогноз на 2023 год. Будущее Илона Маска он видит на посту президента США, а Евросоюзу предрекает распад.

Источник: Медведев в Telegram

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Детали: Бывший президент России заявил, что поскольку все вокруг перед Новым годом делают "самые неожиданные и даже абсурдные" предсказания, то он тоже хочет "внести свою лепту".

Итак, по прогнозу Медведева в 2023 году может произойти такое:

Прямая речь:

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