Медведев "увидел" будущее: "ЕС распадется, а Маск станет президентом США"
Понедельник, 26 декабря 2022, 21:39
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев решил сделать "футуристический" прогноз на 2023 год. Будущее Илона Маска он видит на посту президента США, а Евросоюзу предрекает распад.
Источник: Медведев в Telegram
Детали: Бывший президент России заявил, что поскольку все вокруг перед Новым годом делают "самые неожиданные и даже абсурдные" предсказания, то он тоже хочет "внести свою лепту".
Итак, по прогнозу Медведева в 2023 году может произойти такое:
Прямая речь:
- "Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.
- Возврат Великобритании в Европейский союз.
- Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.
- Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
- Создание Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и пр. маргиналов).
- Война между Францией и Четвёртым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши.
- Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.
- Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами.
- Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.
- Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют".
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