Медведев "увидел" будущее: "ЕС распадется, а Маск станет президентом США"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев решил сделать "футуристический" прогноз на 2023 год. Будущее Илона Маска он видит на посту президента США, а Евросоюзу предрекает распад.

Источник: Медведев в Telegram

Детали: Бывший президент России заявил, что поскольку все вокруг перед Новым годом делают "самые неожиданные и даже абсурдные" предсказания, то он тоже хочет "внести свою лепту".

Итак, по прогнозу Медведева в 2023 году может произойти такое:

Прямая речь:

"Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м. Возврат Великобритании в Европейский союз. Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС. Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины. Создание Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и пр. маргиналов). Война между Францией и Четвёртым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши. Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия. Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами. Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию. Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют".