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Медведев "увидел" будущее: "ЕС распадется, а Маск станет президентом США"

Евгений КизиловПонедельник, 26 декабря 2022, 20:39
Медведев увидел будущее: ЕС распадется, а Маск станет президентом США
Дмитрий Медведев, Getty Images

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев решил сделать "футуристический" прогноз на 2023 год. Будущее Илона Маска он видит на посту президента США, а Евросоюзу предрекает распад.

Источник: Медведев в Telegram

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Детали: Бывший президент России заявил, что поскольку все вокруг перед Новым годом делают "самые неожиданные и даже абсурдные" предсказания, то он тоже хочет "внести свою лепту".

Итак, по прогнозу Медведева в 2023 году может произойти такое:

Прямая речь:

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  1. "Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.
  2. Возврат Великобритании в Европейский союз.
  3. Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.
  4. Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
  5. Создание Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и пр. маргиналов).
  6. Война между Францией и Четвёртым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши.
  7. Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.
  8. Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами.
  9. Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.
  10. Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют".

Темы: МедведевМаскСШАЕС
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