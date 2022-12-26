Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС став на захист посла в Болгарії, яку призначили попри відсутність міжнародного досвіду

"Європейська правда"Понеділок, 26 грудня 2022, 21:47
МЗС, фото Михайла Ткача, УП

Міністерство закордонних справ стверджує, що Олеся Ілащук, нещодавно призначена указом президента послом України в Болгарії, має необхідну кваліфікацію для проходження дипломатичної служби.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в коментарі пресслужби МЗС України, поширеному в понеділок.

"За наявною в МЗС інформацією, вона (Ілащук) отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки. Вільно володіє англійською мовою", – зазначається в коментарі.

Також в МЗС додають, що після оцінки кандидатури Ілащук уряд Болгарії "без зволікань" надав їй агреман, "не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії".

"Призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою. В Україні за останні два роки усі некадрові дипломати, які були призначені на посади Послів, демонструють гідні результати роботи. Лише за ними, а не інтерпретаціями та образами, і варто судити про роботу посла за кордоном", – підсумували у відомстві.

Раніше "ЄвроПравда" писала, що Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

Біографія нового посла України у Болгарії на той час не була оприлюднена, однак окремі деталі вона розкрила на двох профілях у Facebook, які не мають офіційної позначки верифікації, але на яких розміщені особисті фото та інша інформація Олесі Ілащук.

ВІДЕО ДНЯ

Один з них наразі тривалий час не оновлюється; у ньому Ілащук позиціонується як фахівчиня з питань обробки дорогоцінного каміння. Профіль стверджує, що вона є випускницею антверпенської Вищої ради з питань діамантів – авторитетної організації, що не є університетом чи освітнім центром, однак все ж надає певні освітні послуги.

У неділю ввечері цей профіль був заблокований.

Теми: Болгаріядипломатичні відносиниМЗС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Мінкульт не збирається продовжувати оренду головних храмів Лаври для УПЦ МП

Заяви Орбана демонструють патологічну зневагу до України та політичну короткозорість – МЗС

Двадцятка найзаможніших українців з лютого втратила $20 млрд – рейтинг Forbes

В Україні арештували майно російського олігарха Усманова на майже 2 мільярди

КС визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ МП вказати приналежність до Росії

Пашинян на зустрічі з Путіним звинуватив його у бездіяльності російських "миротворців" у Карабаху

Усі новини...
Болгарія
Послом України в Болгарії призначили сексологиню без дипломатичного досвіду
У Конгресі США пропонують накласти санкції на генпрокурора Болгарії за корупцію
Зеленський змінив послів у Латвії й Болгарії
Останні новини
20:19
Франція передає Польщі два супутники спостереження
20:16
Суд у Латвії зобов’язав надати притулок російському військовому запасу, який тікав від мобілізації
19:56
В уряді розповіли, як працюють із Угорщиною, що блокує рішення на підтримку України в ЄС
19:48
В Україні придбали військових облігацій на понад 200 мільярдів
19:45
Україна зробила "все, що можна було", для виконання рекомендацій щодо руху в ЄС – Стефанішина
19:34
Глава ОВА закликав одеситів святкувати Новий рік вдома
19:25
На Український фестиваль в рамках Євробачення у Ліверпулі надійшло понад пів тисячі заявок
19:24
Уряд спростив умови будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій
19:10
Глава МЗС Німеччини – про вступ України в ЄС: Брюссель має виконати своє "домашнє завдання"
19:06
Британська асоціація ілюстраторів вибачилася перед українцями за поширення малюнка росіянки
Усі новини...