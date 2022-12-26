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МИД встал на защиту посла в Болгарии, назначенной на должность без международного опыта

"Европейская правда"Понедельник, 26 декабря 2022, 20:47
МИД встал на защиту посла в Болгарии, назначенной на должность без международного опыта
МИД, фото Михаила Ткача, УП

Министерство иностранных дел утверждает, что Олеся Илащук, недавно назначенная указом президента послом Украины в Болгарии, имеет необходимую квалификацию для прохождения дипломатической службы.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины, распространенном в понедельник.

"По имеющейся в МИД информации, она (Илащук) получила диплом с отличием по специальности "Страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы. Свободно владеет английским языком", - отмечается в комментарии.

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Также в МИД добавляют, что после оценки кандидатуры Илащук правительство Болгарии "без проволочек" предоставило ей агреман, "не имея никаких оговорок относительно ее работы в Болгарии".

"Назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой. В Украине за последние два года все некадровые дипломаты, которые были назначены на должности послов, демонстрируют достойные результаты работы. Только по ним, а не интерпретациями и оскорблениями, и стоит судить о работе посла за рубежом", - подытожили в ведомстве.

Ранее "ЕвроПравда" писала, что Олеся Илащук, которую президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии, не имеет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценных украшений.

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Биография нового представителя Украины в Болгарии в то время не была обнародована, однако отдельные детали она раскрыла на двух профилях в Facebook, которые не имеют официальной отметки верификации, но на которых размещены личные фото и другая информация Олеси Илащук.

Один из них пока длительное время не обновляется; в нем Илащук позиционируется как специалист по вопросам обработки драгоценных камней. Профиль утверждает, что она является выпускницей антверпенского Высшего совета по вопросам бриллиантов - авторитетной организации, которая не является университетом или образовательным центром, однако все же предоставляет определенные образовательные услуги.

В воскресенье вечером этот профиль был заблокирован.

Темы: Болгариядипломатические отношенияМИД
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