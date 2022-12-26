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Зеленський про енергетику: Готуємося до наступного року, не лише до зимових місяців

Понеділок, 26 грудня 2022, 21:30
Зеленський про енергетику: Готуємося до наступного року, не лише до зимових місяців
Незламність, фото Аліни Полякової, УП

У різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені від електропостачання станом на вечір 26 грудня, однак влада продумує, як вирішувати питання з енергетикою у 2023 році.

Джерело: президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 грудня

Пряма мова: "Хочу подякувати всім працівникам енергетичних підприємств, усім ремонтним бригадам за те, що цієї суботи й неділі – у Святвечір і Різдво – вдалося дати людям більше енергії.

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Звичайно, дефіцити зберігаються. Відключення тривають. Станом на цей вечір у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшується. Дякую кожному й кожній, хто забезпечив цей результат.

Сьогодні я провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. Готуємося до наступного року – і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обов’язково зробить".

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Теми: Зеленськийенергетика
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