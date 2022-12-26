Зеленский об энергетике: Готовимся к следующему году, не только к зимним месяцам

В разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены от электроснабжения по состоянию на вечер 26 декабря, однако власти продумывают, как решать вопросы с энергетикой в 2023 году.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 декабря

Прямая речь: "Хочу поблагодарить всех работников энергетических предприятий, все ремонтные бригады за то, что в эту субботу и воскресенье – в Сочельник и Рождество – удалось дать людям больше энергии.

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Конечно, дефициты сохраняются. Отключения продолжаются. По состоянию на этот вечер в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно уменьшается. Спасибо каждому и каждой, кто обеспечил этот результат.

Сегодня я провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре. Готовимся к следующему году – и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые нужно устранить. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает".