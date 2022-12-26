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Зеленський пообіцяв швидку реалізацію домовленостей, досягнутих ним у США

Євген КізіловПонеділок, 26 грудня 2022, 22:35
володимир зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський обіцяє не гаяти час і швидко реалізовувати все те, про що він домовився під час візиту в Сполучені Штати.

Джерело: Зеленський у своєму відеозверненні

Пряма мова: "Провів сьогодні розширену нараду щодо підсумків візиту в США та реалізації домовленостей. Час втрачати не будемо. Усе, про що домовились у Вашингтоні, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки це можливо".

Що передувало: 21 грудня Зеленський здійснив свою першу поїздку за кордон від початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну. Він полетів до США, де його американський колега Джо Байден пообіцяв Україні дуже потужну систему протиповітряної оборони Patriot та іншу військову допомогу на мільярди доларів.

Уряд Сполучених Штатів навіть розробив спеціальний план із прискореного розгортання зенітно-ракетного комплексу Patriot - менш ніж за шість місяців, тоді як зазвичай підготовка триває до року.

Теми: ЗеленськийСША
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