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Зеленский пообещал быструю реализацию договоренностей, достигнутых им в США

Евгений КизиловПонедельник, 26 декабря 2022, 21:35
Зеленский пообещал быструю реализацию договоренностей, достигнутых им в США
владимир зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский обещает не терять время и быстро реализовывать все то, о чем он договорился во время визита в Соединенные Штаты.

Источник: Зеленский в своем видеообращении

Прямая речь: "Провел сегодня расширенное совещание по итогам визита в США и реализации договоренностей. Время терять время не будем. Все, о чем договорились в Вашингтоне, реализуем быстро. Настолько, насколько это возможно".

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Что предшествовало: 21 декабря Зеленский совершил свою первую поездку за границу с начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину. Он полетел в США, где его американский коллега Джо Байден пообещал Украине очень мощную систему противовоздушной обороны Patriot и другую военную помощь на миллиарды долларов.

Правительство Соединенных Штатов даже разработало специальный план по ускоренному развертыванию зенитно-ракетного комплекса Patriot - менее чем за шесть месяцев, тогда как обычно подготовка длится до года.

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Темы: ЗеленскийСША
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