В уряді Австрії підтримують вступ України в ЄС після реформ

Міністерка у справах Європи уряду Австрії Кароліне Едтштадлер вважає реальною перспективу вступу України до Європейського Союзу, якщо вона продовжуватиме йти шляхом реформ.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на APA, про це Едтштадлер сказала в інтерв’ю австрійським ЗМІ.

"Україна зараз демонструє неймовірні амбіції та волю йти цим шляхом до Європейського Союзу. Я була вражена, коли відвідала Київ з делегацією жінок-міністрів європейських країн наприкінці листопада, наскільки сильною є їхня воля показати, що вони займаються реформами – навіть незважаючи на те, що ця країна все ще перебуває у стані війни", – поділилась вона.

Австрійська міністерка також висловила впевненість у тому, що Європейський Союз продовжить підтримку України на тлі повномасштабної війни з Росією.

"Здаватися – це не вихід. Європейський Союз абсолютно єдиний у підтримці та солідарності з Україною", – наголосила вона.

Як відомо, Австрія раніше скептично висловлювалась щодо євроінтеграційних перспектив України. Ще у квітні глава австрійського МЗС Александер Шалленберг казав, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі, а в червні канцлер Карл Негаммер пропонував створити для України спеціальний "підготовчий статус", перш ніж підтверджувати статус кандидата на членство.

А зокрема сама Едтштадлер у травні заявляла, що вступ України до ЄС не може бути досягнутий "у найближчі п'ять-десять років".

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Тим не менш, у червні лідери ЄС одноголосно надали статус кандидата на членство Україні та Молдові.

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