Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В уряді Австрії підтримують вступ України в ЄС після реформ

"Європейська правда"Понеділок, 26 грудня 2022, 23:16
В уряді Австрії підтримують вступ України в ЄС після реформ
ПРАПОР АВСТРІЇ, ФОТО PIXABAY

Міністерка у справах Європи уряду Австрії Кароліне Едтштадлер вважає реальною перспективу вступу України до Європейського Союзу, якщо вона продовжуватиме йти шляхом реформ.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на APA, про це Едтштадлер сказала в інтерв’ю австрійським ЗМІ.

"Україна зараз демонструє неймовірні амбіції та волю йти цим шляхом до Європейського Союзу. Я була вражена, коли відвідала Київ з делегацією жінок-міністрів європейських країн наприкінці листопада, наскільки сильною є їхня воля показати, що вони займаються реформами – навіть незважаючи на те, що ця країна все ще перебуває у стані війни", – поділилась вона.

Реклама:

Австрійська міністерка також висловила впевненість у тому, що Європейський Союз продовжить підтримку України на тлі повномасштабної війни з Росією.

"Здаватися – це не вихід. Європейський Союз абсолютно єдиний у підтримці та солідарності з Україною", – наголосила вона.

Як відомо, Австрія раніше скептично висловлювалась щодо євроінтеграційних перспектив України. Ще у квітні глава австрійського МЗС Александер Шалленберг казав, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі, а в червні канцлер Карл Негаммер пропонував створити для України спеціальний "підготовчий статус", перш ніж підтверджувати статус кандидата на членство.

ВІДЕО ДНЯ

А зокрема сама Едтштадлер у травні заявляла, що вступ України до ЄС не може бути досягнутий "у найближчі п'ять-десять років".

Тим не менш, у червні лідери ЄС одноголосно надали статус кандидата на членство Україні та Молдові.

Читайте також: Чи склав парламент іспит від ЄС? Аналіз виконання Україною критеріїв Єврокомісії.

Теми: АвстріяЄСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Австрія
Австрійська страхова компанія Uniqa йде з російського ринку
Смертельна ДТП з українцями в Австрії: водієм мікроавтобуса був батько загиблих дітей
В Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблі
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: