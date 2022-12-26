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В правительстве Австрии поддерживают вступление Украины в ЕС после реформ

"Европейская правда"Понедельник, 26 декабря 2022, 23:16
В правительстве Австрии поддерживают вступление Украины в ЕС после реформ
ФЛАГ АВСТРИИ, ФОТО PIXABAY

Министр по делам Европы правительства Австрии Каролине Эдтштадлер считает реальной перспективу вступления Украины в Европейский Союз, если она будет продолжать идти по пути реформ.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на APA, об этом Эдтштадлер сказала в интервью австрийским СМИ.

"Украина сейчас демонстрирует невероятные амбиции и волю идти по этому пути в Европейский Союз. Я была поражена, когда посетила Киев с делегацией женщин-министров европейских стран в конце ноября, насколько сильна их воля показать, что они занимаются реформами - даже несмотря на то, что эта страна все еще находится в состоянии войны", - поделилась она.

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Австрийский министр также выразила уверенность в том, что Европейский Союз продолжит поддержку Украины на фоне полномасштабной войны с Россией.

"Сдаваться - это не выход. Европейский Союз абсолютно един в поддержке и солидарности с Украиной", - подчеркнула она.

Как известно, Австрия ранее скептически высказывалась относительно евроинтеграционных перспектив Украины. Еще в апреле глава австрийского МИД Александер Шалленберг говорил, что Украине не стоит предлагать членство в Евросоюзе, а в июне канцлер Карл Нехаммер предлагал создать для Украины специальный "подготовительный статус", прежде чем подтверждать статус кандидата на членство.

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А, в частности, сама Эдтштадлер в мае заявляла, что вступление Украины в ЕС не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет".

Тем не менее, в июне лидеры ЕС единогласно предоставили статус кандидата на членство Украине и Молдове.

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Темы: АвстрияЕСУкраина
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