Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В правительстве Австрии поддерживают вступление Украины в ЕС после реформ

"Европейская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 00:16
ФЛАГ АВСТРИИ, ФОТО PIXABAY

Министр по делам Европы правительства Австрии Каролине Эдтштадлер считает реальной перспективу вступления Украины в Европейский Союз, если она будет продолжать идти по пути реформ.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на APA, об этом Эдтштадлер сказала в интервью австрийским СМИ.

"Украина сейчас демонстрирует невероятные амбиции и волю идти по этому пути в Европейский Союз. Я была поражена, когда посетила Киев с делегацией женщин-министров европейских стран в конце ноября, насколько сильна их воля показать, что они занимаются реформами - даже несмотря на то, что эта страна все еще находится в состоянии войны", - поделилась она.

Австрийский министр также выразила уверенность в том, что Европейский Союз продолжит поддержку Украины на фоне полномасштабной войны с Россией.

"Сдаваться - это не выход. Европейский Союз абсолютно един в поддержке и солидарности с Украиной", - подчеркнула она.

Как известно, Австрия ранее скептически высказывалась относительно евроинтеграционных перспектив Украины. Еще в апреле глава австрийского МИД Александер Шалленберг говорил, что Украине не стоит предлагать членство в Евросоюзе, а в июне канцлер Карл Нехаммер предлагал создать для Украины специальный "подготовительный статус", прежде чем подтверждать статус кандидата на членство.

А, в частности, сама Эдтштадлер в мае заявляла, что вступление Украины в ЕС не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет".

ВИДЕО ДНЯ

Тем не менее, в июне лидеры ЕС единогласно предоставили статус кандидата на членство Украине и Молдове.

Читайте также: Сдал ли парламент экзамен от ЕС? Анализ выполнения Украиной критериев Еврокомиссии.

Темы: АвстрияЕСУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В УПЦ МП отреагировали на решение КС: название менять не собираются

Данилов к УПЦ МП: Признайте, что принадлежите Москве, и отрекитесь от Путина-сатаны

Ситуация с электричеством в Киеве стабилизируется – Yasno

фотоРоссияне обстреляли родильное отделение в Херсоне

Минкульт не собирается продлевать аренду главных храмов Лавры для УПЦ МП

Заявления Орбана демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и политическую близорукость - МИД

Все новости...
Австрия
В Австрии лавина накрыла группу лыжников, продолжаются поисково-спасательные работы
Австрия назвала Голодомор "ужасным преступлением"
Австрия пожертвует 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины
Последние новости
22:43
В США говорят о трудностях в помощи восстановлению энергосистемы Украины - СМИ
22:22
Центробанк РФ признал, что не сможет вернуть заблокированные за рубежом активы
22:21
В УПЦ МП отреагировали на решение КС: название менять не собираются
22:06
Экономические новости 27 декабря: суд арестовал активы Усманова, РФ запрещает экспорт нефти
21:56
В правительстве Британии опасаются экономических последствий вторжения Китая на Тайвань – СМИ
21:51
Одного из четырех украинцев, которые заблудились в горах в Румынии, нашли мертвым
21:34
НБУ установил требования к оплате цифрового контента для операторов
21:25
Данилов к УПЦ МП: Признайте, что принадлежите Москве, и отрекитесь от Путина-сатаны
21:12
Премьер Эстонии: язык образования - это вопрос национальной безопасности
20:52
В Армении раскритиковали РФ: принуждает к уступкам Азербайджану и присоединению к "Союзному государству"
Все новости...