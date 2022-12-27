Росіяни завдали 23 удари по прикордонню Сумщини
Вівторок, 27 грудня 2022, 00:46
26 грудня російські окупанти завдали 23 удари по трьох громадах Сумської області.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Деталі: У Середино-Будській громаді одна ворожа міна розірвалася на прикордонні.
По Есманьській громаді противник вів мінометний обстріл, було 16 "прильотів".
У Білопільській громаді ворог застосував артилерію, зафіксовано 6 "прильотів".
В усіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.