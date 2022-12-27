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Россияне нанесли 23 удара по приграничью Сумщины

"Украинская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 00:46
Иллюстративное фото GETTY

26 декабря российские оккупанты нанесли 23 удара по трем громадам Сумской области.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: В Середино-Будской громаде одна вражеская мина разорвалась на границе.

По Эсманьской громаде противник вел минометный обстрел, было 16 "прилетов".

В Белопольской громаде враг применил артиллерию, зафиксировано 6 "прилетов".

Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Темы: Сумская областьобстрелРосcия
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