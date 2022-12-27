Россияне нанесли 23 удара по приграничью Сумщины
Вторник, 27 декабря 2022, 00:46
26 декабря российские оккупанты нанесли 23 удара по трем громадам Сумской области.
Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Детали: В Середино-Будской громаде одна вражеская мина разорвалась на границе.
По Эсманьской громаде противник вел минометный обстрел, было 16 "прилетов".
В Белопольской громаде враг применил артиллерию, зафиксировано 6 "прилетов".
Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.