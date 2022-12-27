Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туреччина заявила про відкриття нового родовища газу в Чорному морі на 58 млрд кубометрів

"Європейська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 01:09
Туреччина заявила про відкриття нового родовища газу в Чорному морі на 58 млрд кубометрів
Ілюстративне фото GETTY

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок оголосив про відкриття нового родовища газу в Чорному морі на 58 мільярдів кубометрів, завдяки чому загальна оцінка морських запасів блакитного палива країни зросла до близько 710 мільярдів кубометрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

На пресконференції після засідання уряду Ердоган оголосив, що нове родовище було виявлене під час розвідки родовища Сакарія в Чорному морі, запаси якого тепер оцінюються в 652 мільярди кубометрів.

Реклама:

"Це нове відкриття відкриє двері для нових. Ми почнемо буріння нових свердловин якомога швидше", – заявив турецький президент.

Очікується, що родовище Сакарія почне подавати газ в турецьку мережу з першого кварталу 2023 року. До останніх новин про більший обсяг газу в ньому очікувалось, що воно задовольнить близько третини внутрішніх потреб Туреччини після досягнення піку видобутку.

Анкара прогнозувала, що спершу видобуток газу на Сакарії становитиме близько 3,5 мільярда кубометрів на рік і протягом чотирьох років буде збільшений до приблизно 15 мільярдів кубометрів, що становить приблизно чверть поточного видобутку в Європейському Союзі.

ВІДЕО ДНЯ

Туреччина вже багато років займається розвідкою енергоресурсів в Чорному морі. Країна, що зіштовхнулася з нестачею власних енергоресурсів, змушена імпортувати більшу частину блакитного палива, зокрема є одним із найбільших покупців російського газу.

Відкриття нового родовища газу відбувається на тлі економічних труднощів у Туреччині, де ціни на електроенергію та опалення за останній рік зросли почасти через агресію Росії проти України попри державні субсидії.

Споживча інфляція в Туреччині досягла майже чвертьстолітнього максимуму – понад 84%, а ціни на енергоносії зростають ще швидше. Турецький уряд чотири рази підвищував цін на природний газ за цей рік, що призвело до широкого невдоволення громадян.

Теми: ТуреччинаЧорне морегаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: