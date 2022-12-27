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Туреччина заявила про відкриття нового родовища газу в Чорному морі на 58 млрд кубометрів

"Європейська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 02:09
Ілюстративне фото GETTY

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок оголосив про відкриття нового родовища газу в Чорному морі на 58 мільярдів кубометрів, завдяки чому загальна оцінка морських запасів блакитного палива країни зросла до близько 710 мільярдів кубометрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

На пресконференції після засідання уряду Ердоган оголосив, що нове родовище було виявлене під час розвідки родовища Сакарія в Чорному морі, запаси якого тепер оцінюються в 652 мільярди кубометрів.

"Це нове відкриття відкриє двері для нових. Ми почнемо буріння нових свердловин якомога швидше", – заявив турецький президент.

Очікується, що родовище Сакарія почне подавати газ в турецьку мережу з першого кварталу 2023 року. До останніх новин про більший обсяг газу в ньому очікувалось, що воно задовольнить близько третини внутрішніх потреб Туреччини після досягнення піку видобутку.

Анкара прогнозувала, що спершу видобуток газу на Сакарії становитиме близько 3,5 мільярда кубометрів на рік і протягом чотирьох років буде збільшений до приблизно 15 мільярдів кубометрів, що становить приблизно чверть поточного видобутку в Європейському Союзі.

Туреччина вже багато років займається розвідкою енергоресурсів в Чорному морі. Країна, що зіштовхнулася з нестачею власних енергоресурсів, змушена імпортувати більшу частину блакитного палива, зокрема є одним із найбільших покупців російського газу.

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Відкриття нового родовища газу відбувається на тлі економічних труднощів у Туреччині, де ціни на електроенергію та опалення за останній рік зросли почасти через агресію Росії проти України попри державні субсидії.

Споживча інфляція в Туреччині досягла майже чвертьстолітнього максимуму – понад 84%, а ціни на енергоносії зростають ще швидше. Турецький уряд чотири рази підвищував цін на природний газ за цей рік, що призвело до широкого невдоволення громадян.

Теми: ТуреччинаЧорне морегаз
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