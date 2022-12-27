Турция заявила об открытии нового месторождения газа в Черном море на 58 млрд кубометров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил об открытии нового месторождения газа в Черном море на 58 миллиардов кубометров, благодаря чему общая оценка морских запасов голубого топлива страны выросла до около 710 миллиардов кубометров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

На пресс-конференции после заседания правительства Эрдоган объявил, что новое месторождение было обнаружено во время разведки месторождения Сакария в Черном море, запасы которого теперь оцениваются в 652 миллиарда кубометров.

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"Это новое открытие откроет двери для новых. Мы начнем бурение новых скважин как можно скорее", – заявил турецкий президент.

Ожидается, что месторождение Сакария начнет подавать газ в турецкую сеть с первого квартала 2023 года. До последних новостей о большем объеме газа в нем ожидалось, что оно удовлетворит около трети внутренних потребностей Турции после достижения пика добычи.

Анкара прогнозировала, что сначала добыча газа на Сакарии составит около 3,5 миллиарда кубометров в год и в течение четырех лет будет увеличена до примерно 15 миллиардов кубометров, что составляет примерно четверть текущей добычи в Европейском Союзе.

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Турция уже много лет занимается разведкой энергоресурсов в Черном море. Страна, столкнувшаяся с нехваткой собственных энергоресурсов, вынуждена импортировать большую часть голубого топлива, в частности является одним из крупнейших покупателей российского газа.

Открытие нового месторождения газа происходит на фоне экономических трудностей в Турции, где цены на электроэнергию и отопление за последний год выросли отчасти из-за агрессии России против Украины, несмотря на государственные субсидии.

Потребительская инфляция в Турции достигла почти четвертьвекового максимума – более 84%, а цены на энергоносители растут еще быстрее. Турецкое правительство четыре раза повышало цены на природный газ за этот год, что привело к широкому недовольству граждан.