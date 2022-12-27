Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Турция заявила об открытии нового месторождения газа в Черном море на 58 млрд кубометров

"Европейская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 01:09
Турция заявила об открытии нового месторождения газа в Черном море на 58 млрд кубометров
Иллюстративное фото GETTY

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил об открытии нового месторождения газа в Черном море на 58 миллиардов кубометров, благодаря чему общая оценка морских запасов голубого топлива страны выросла до около 710 миллиардов кубометров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

На пресс-конференции после заседания правительства Эрдоган объявил, что новое месторождение было обнаружено во время разведки месторождения Сакария в Черном море, запасы которого теперь оцениваются в 652 миллиарда кубометров.

Реклама:

"Это новое открытие откроет двери для новых. Мы начнем бурение новых скважин как можно скорее", – заявил турецкий президент.

Ожидается, что месторождение Сакария начнет подавать газ в турецкую сеть с первого квартала 2023 года. До последних новостей о большем объеме газа в нем ожидалось, что оно удовлетворит около трети внутренних потребностей Турции после достижения пика добычи.

Анкара прогнозировала, что сначала добыча газа на Сакарии составит около 3,5 миллиарда кубометров в год и в течение четырех лет будет увеличена до примерно 15 миллиардов кубометров, что составляет примерно четверть текущей добычи в Европейском Союзе.

ВИДЕО ДНЯ

Турция уже много лет занимается разведкой энергоресурсов в Черном море. Страна, столкнувшаяся с нехваткой собственных энергоресурсов, вынуждена импортировать большую часть голубого топлива, в частности является одним из крупнейших покупателей российского газа.

Открытие нового месторождения газа происходит на фоне экономических трудностей в Турции, где цены на электроэнергию и отопление за последний год выросли отчасти из-за агрессии России против Украины, несмотря на государственные субсидии.

Потребительская инфляция в Турции достигла почти четвертьвекового максимума – более 84%, а цены на энергоносители растут еще быстрее. Турецкое правительство четыре раза повышало цены на природный газ за этот год, что привело к широкому недовольству граждан.

Темы: ТурцияЧерное морегаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Турция
Глава МИД Турции в Москве призвал возобновить "зерновое соглашение"
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: