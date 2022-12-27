"Укрзалізниця" призначила додаткові новорічні рейси у напрямку Карпат

"Укрзалізниця" призначила сім додаткових поїздів на новорічні свята, шість із них поїдуть у західному напрямку.

Джерело: "Укрзалізниця" у Telegram

Дослівно: "Ми бачимо, що потрібно більше вагонів у карпатському напрямку з усіх куточків країни".

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Деталі: Через зростання попиту на квитки "Укрзалізниця" запустить наступні додаткові рейси: