"Укрзалізниця" призначила додаткові новорічні рейси у напрямку Карпат

"Укрзалізниця" призначила сім додаткових поїздів на новорічні свята, шість із них поїдуть у західному напрямку.

Джерело: "Укрзалізниця" у Telegram

Дослівно: "Ми бачимо, що потрібно більше вагонів у карпатському напрямку з усіх куточків країни".

Деталі: Через зростання попиту на квитки "Укрзалізниця" запустить наступні додаткові рейси:

191/192 Київ – Львів. 30.12.2022 о 07:44 поїзд вирушатиме з Києва і о 15:28 прибуватиме у Львів. Зворотно – з 30 грудня о 08:06, прибуває о 15:38.

229/230 Київ – Ужгород. 29.12.2022 поїзд вирушатиме з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 13:23. Зворотно – з 30.12.2022 о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.

238/237 Одеса – Ужгород. З Одеси поїзд вирушатиме 29.12.2022 о 17.00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 12:02. Зворотно – з 30.12.2022 о 17.00 з поверненням до Одеси о 11:06.

216/215 Запоріжжя – Івано-Франківськ. Поїзд вирушатиме з Запоріжжя 28 та 30.12.2022 о 13:05 через Львів о 04:58-05:50 із прибуттям до Івано-Франківська о 08:13. Зворотно – 29 та 31.12.2022 о 15:42 через Львів о 18:35-19:10 із прибуттям до Запоріжжя о 12:05.

255/256 Київ – Чернівці. Поїзд вирушатиме з Києва 28, 29, 30.12.2022 через Івано-Франківськ та Коломию із прибуттям до Чернівців о 05:50. Зворотно – з Буковини 29, 30.12.2022 та 01.01.2023 о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22.

211/212 Харків – Львів. Поїзд вирушатиме з Харкова 29.12.2022 о 13:43 з прибуттям до Львова о 08:27. Зворотно – о 17:50 зі Львова з прибуттям о 12:13.

176/175 Київ – Кривий Ріг. Поїзд вирушатиме з Києва 30.12.2022 о 06:19 через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно – в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.