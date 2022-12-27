"Укрзализныця" назначила дополнительные новогодние рейсы в направлении Карпат

"Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов на новогодние праздники, шесть из них поедут в западном направлении.

Источник: "Укрзализныця" в Telegram

Дословно: "Мы видим, что нужно больше вагонов в карпатском направлении со всех уголков страны".

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Детали: Из-за роста спроса на билеты "Укрзализныця" запустит следующие дополнительные рейсы: