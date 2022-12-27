Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укрзализныця" назначила дополнительные новогодние рейсы в направлении Карпат

"Украинская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 03:51
Иллюстративное фото "УЗ" в Telegram

"Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов на новогодние праздники, шесть из них поедут в западном направлении.

Источник: "Укрзализныця" в Telegram

Дословно: "Мы видим, что нужно больше вагонов в карпатском направлении со всех уголков страны".

Детали: Из-за роста спроса на билеты "Укрзализныця" запустит следующие дополнительные рейсы:

  • 191/192 Киев – Львов. 30.12.2022 в 07:44 поезд будет отправляться из Киева и в 15:28 прибывать во Львов. Обратно – с 30 декабря в 08:06, прибывает в 15:38.
  • 229/230 Киев – Ужгород. 29.12.2022 поезд будет отправляться из Киева в 20:03 через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 13:23. Обратно – с 30.12.2022 в 22:21 с возвращением в столицу в 13:40.
  • 238/237 Одесса – Ужгород. Из Одессы поезд будет отправляться 29.12.2022 в 17.00 через Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 12:02. Обратно – с 30.12.2022 в 17.00 с возвращением в Одессу в 11:06.
  • 216/215 Запорожье – Ивано-Франковск. Поезд будет отправляться из Запорожья 28 и 30.12.2022 в 13:05 через Львов в 04:58-05:50 с прибытием в Ивано-Франковск в 08:13. Обратно – 29 и 31.12.2022 в 15:42 через Львов в 18:35-19:10 с прибытием в Запорожье в 12:05.
  • 255/256 Киев – Черновцы. Поезд будет отправляться из Киева 28, 29, 30.12.2022 через Ивано-Франковск и Коломыю с прибытием в Черновцы в 05:50. Обратно – из Буковины 29, 30.12.2022 и 01.01.2023 в 17:38 с возвращением в столицу в 09:22.
  • 211/212 Харьков – Львов. Поезд будет отправляться из Харькова 29.12.2022 в 13:43 с прибытием во Львов в 08:27. Обратно – в 17:50 из Львова с прибытием в 12:13.
  • 176/175 Киев – Кривой Рог. Поезд будет отправляться из Киева 30.12.2022 в 06:19 через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07. Обратно – в тот же день в 08:09 с прибытием в столицу в 16:26.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: железная дорогаКарпаты
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В УПЦ МП отреагировали на решение КС: название менять не собираются

Данилов к УПЦ МП: Признайте, что принадлежите Москве, и отрекитесь от Путина-сатаны

Ситуация с электричеством в Киеве стабилизируется – Yasno

фотоРоссияне обстреляли родильное отделение в Херсоне

Минкульт не собирается продлевать аренду главных храмов Лавры для УПЦ МП

Заявления Орбана демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и политическую близорукость - МИД

Все новости...
железная дорога
Зеленский прибыл в Польшу поездом, а оттуда вылетел в США
Из-за обесточивания задерживаются 17 поездов и электрички – УЗ
Вражеские обстрелы обесточили железную дорогу в четырех областях
Последние новости
02:16
Россияне обстреляли три приграничные громады Сумщины
01:33
В Беларуси трех "рельсовых партизан" приговорили к более чем 20 годам заключения
00:45
С начала войны в Украине погибли почти 7 тыс. гражданских людей – ООН
23:49
В Донецкой области отключили все газовые котельные
23:31
Зеленский анонсировал "разговор" с Верховной Радой о следующем годе
23:13
Литовская православная церковь осудила войну в Украине и просит о большей независимости от Москвы
22:53
Зеленский: Следующий год должен быть решающим
22:43
В США говорят о трудностях в помощи восстановлению энергосистемы Украины - СМИ
22:22
Центробанк РФ признал, что не сможет вернуть заблокированные за рубежом активы
22:21
В УПЦ МП отреагировали на решение КС: название менять не собираются
Все новости...