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У Брянській області РФ загинула група українських бійців

"Українська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 07:15
Зброя, яка, ймовірно, належала українським військовим. Фото: РИА Новости

Четверо українських військовослужбовців – Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов – загинули на території РФ під час виконання бойового завдання.

Джерела: видання "Медуза", "РИА Новости", військовослужбовець ЗСУ Євген Карась у Telegram

Деталі: 26 грудня ФСБ РФ заявила про вбивство чотирьох українців, які нібито намагалися проникнути на територію Брянської області, щоб провести "диверсійно-терористичні акти".

Російська спецслужба повідомила, що у загиблих було іноземне озброєння, зокрема пістолети-кулемети SIG Sauer, прилади зв'язку і навігації та чотири бомби загальною потужністю близько 40 кг у тротиловому еквіваленті.

ФСБ також оприлюднила дані українців. У спецслужбі повідомили, що при спробі потрапити на російську територію були вбиті: Юрій Горовець 1988 року народження, позивний "Святоша", його росіяни назвали командиром групи; Максим Михайлов 1990 р. н., позивний "Непийпиво"; Тарас Карпюк 1984 р. н., позивний "Тарасій"; Богдан Лягов 2003 р. н., позивний "Аполлон".

Загибель українських військовослужбовців згодом підтвердив боєць ЗСУ Євген Карась. З оприлюднених росіянами світлин він зробив висновок, що група потрапила на мінне поле. Карась поділився спогадами про загиблих.

Тарас Карп'юк.
Тарас Карп'юк, 38 років

"Успішний диверсант. Це був його далеко не перший розвідувальний вихід. Росіяни заплатили страшну ціну… Націоналіст. Християнин. Актор. Мандрівник. Ветеран. Багаторічний учасник спільноти "Братство" Дмитра Корчинського", – написав він про Юрія Горовця.

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Юрій Горовець, 34 роки
Юрій Горовець, 34 роки

"Козак "Непийпиво". Веселий і розпусний. Добрий та сміливий. Вічно молодий "провокатор Корчинського". М'який, але з вогником в очах. Романтик, який запалював пластидом зорі над окупованими територіями Брянщини, Курська і Бєлгорода", – розповів Карась про Максима Михайлова.

Максим Михайлов, 32 роки
Максим Михайлов, 32 роки

"З початку війни 19-річний хлопець почав воювати. Відразу зголосився в диверсійну групу. Можете уявити кількість вдалих операцій з лютого… Хлопець надзвичайно сміливий. Завжди викликався добровольцем. І хоча через юний вік нарікав, що часто не беруть на найскладніші завдання, але "Аполлон" був щасливий. Його вважали геніально здібним, бо показував одні з кращих результатів по фізичній та тактичній підготовці", – опублікував він спогад військового, який служив разом з Богданом Ляговим.

Богдан Лягов, 19 років
Богдан Лягов, 19 років

Теми: РосіявійнаЗбройні сили
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