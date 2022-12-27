В Брянской области РФ погибла группа украинских бойцов

Четверо украинских военнослужащих - Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов - погибли на территории РФ во время выполнения боевого задания.

Источники: издания "Медуза", "РИА Новости", военнослужащий ВСУ Евгений Карась в Telegram

Детали: 26 декабря ФСБ РФ заявила об убийстве четырех украинцев, которые якобы пытались проникнуть на территорию Брянской области, чтобы провести "диверсионно-террористические акты".

Российская спецслужба сообщила, что у погибших было иностранное вооружение, в частности пистолеты-пулеметы SIG Sauer, приборы связи и навигации и четыре бомбы общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

ФСБ также обнародовала данные украинцев. В спецслужбе сообщили, что при попытке попасть на российскую территорию были убиты: Юрий Горовец 1988 года рождения, позывной "Святоша", его россияне назвали командиром группы; Максим Михайлов 1990 г. р., позывной "Непийпиво"; Тарас Карпюк 1984 г. р., позывной "Тарасий"; Богдан Лягов 2003 г. р., позывной "Аполлон".

Гибель украинских военнослужащих впоследствии подтвердил боец ВСУ Евгений Карась. Из обнародованных россиянами фотографий он сделал вывод, что группа попала на минное поле. Карась поделился воспоминаниями о погибших.

Тарас Карпюк, 38 лет

"Успешный диверсант. Это был его далеко не первый разведывательный выход. Россияне заплатили страшную цену... Националист. Христианин. Актер. Путешественник. Ветеран. Многолетний участник сообщества "Братство" Дмитрия Корчинского", - написал он о Юрии Горовце.

ВИДЕО ДНЯ

Юрий Горовец, 34 года

"Казак "Непийпиво". Веселый и развратный. Добрый и смелый. Вечно молодой "провокатор Корчинского". Мягкий, но с огоньком в глазах. Романтик, который зажигал пластидом звезды над оккупированными территориями Брянщины, Курска и Белгорода", - рассказал Карась о Максиме Михайлове.

Максим Михайлов, 32 года

"С начала войны 19-летний парень начал воевать. Сразу вызвался в диверсионную группу. Можете представить количество удачных операций с февраля... Парень чрезвычайно смелый. Всегда вызывался добровольцем. И хотя из-за юного возраста сетовал, что часто не берут на самые сложные задания, но "Аполлон" был счастлив. Его считали гениально способным, потому что показывал одни из лучших результатов по физической и тактической подготовке", - опубликовал он воспоминание военного, который служил вместе с Богданом Ляговым.