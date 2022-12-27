ЗСУ уже знищили понад 103 тисячі окупантів

Росія у війні проти України вже втратила близько 103 220 військових, 1 998 артилерійських систем та 6 024 бойових броньованих машини.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу ‒ близько 103 220 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 016 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 024 (+7) од,

артилерійських систем – 1 998 (+2) од,

РСЗВ – 418 (+0) од,

засобів ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0) од,

крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 652 (+5) од,

спеціальної техніки ‒ 179 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.