ЗСУ уже знищили понад 103 тисячі окупантів
Вівторок, 27 грудня 2022, 08:59
Росія у війні проти України вже втратила близько 103 220 військових, 1 998 артилерійських систем та 6 024 бойових броньованих машини.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 103 220 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 016 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 024 (+7) од,
- артилерійських систем – 1 998 (+2) од,
- РСЗВ – 418 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0) од,
- крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 652 (+5) од,
- спеціальної техніки ‒ 179 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.
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