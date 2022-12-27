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ВСУ уже уничтожили более 103 тысяч оккупантов

Ирина БалачукВторник, 27 декабря 2022, 08:59
Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в войне против Украины уже потеряла около 103 220 военных, 1 998 артиллерийских систем и 6 024 боевых бронированных машины.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 103 220 (+620) человек ликвидировано,
  • танков – 3 016 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 024 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 1 998 (+2) ед,
  • РСЗО – 418 (+0) ед,
  • средств ПВО – 212 (+0) ед,
  • самолетов – 283 (+0) ед,
  • вертолетов – 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 707 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 653 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 652 (+5) ед,
  • специальной техники – 179 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях. 

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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