ВСУ уже уничтожили более 103 тысяч оккупантов
Вторник, 27 декабря 2022, 08:59
Россия в войне против Украины уже потеряла около 103 220 военных, 1 998 артиллерийских систем и 6 024 боевых бронированных машины.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 103 220 (+620) человек ликвидировано,
- танков – 3 016 (+0) ед,
- боевых бронированных машин – 6 024 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 1 998 (+2) ед,
- РСЗО – 418 (+0) ед,
- средств ПВО – 212 (+0) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 707 (+0) ед,
- крылатых ракет – 653 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 652 (+5) ед,
- специальной техники – 179 (+1) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
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