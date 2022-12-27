ВСУ уже уничтожили более 103 тысяч оккупантов

Россия в войне против Украины уже потеряла около 103 220 военных, 1 998 артиллерийских систем и 6 024 боевых бронированных машины.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 103 220 (+620) человек ликвидировано,

танков – 3 016 (+0) ед,

боевых бронированных машин – 6 024 (+7) ед,

артиллерийских систем – 1 998 (+2) ед,

РСЗО – 418 (+0) ед,

средств ПВО – 212 (+0) ед,

самолетов – 283 (+0) ед,

вертолетов – 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 707 (+0) ед,

крылатых ракет – 653 (+0) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 652 (+5) ед,

специальной техники – 179 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.