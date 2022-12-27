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Німеччина за рік майже повторила рекорд з експорту зброї, понад чверть поїхала в Україну

"Європейська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 08:05
Німеччина за рік майже повторила рекорд з експорту зброї, понад чверть поїхала в Україну
Бундестаг ФРН. Фото pixabay.com

Німеччина у 2022 році експортувала зброї на понад 8 млрд євро, наблизившись до рекордного 2021 року. 

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Федеральний уряд затвердив експорт зброї загальною вартістю 8,35 млрд євро. Більшим експорт був лише у 2021 році – на 9,35 млрд євро. 

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На запит одного з депутатів від Лівих у Мінекономіки повідомили, що понад чверть зброї та військового спорядження, експортованого з початку року до 22 грудня, відправили в Україну. 

Німеччина затвердила постачання до України зброї загальною вартістю 2,24 млрд євро. Сюди входить у тому числі важка зброя - 30 зенітних танків Gepard , 14 артустановок Panzerhaubitzen 2000, п’ять РСЗВ, передова система ППО Iris-T. Якщо ж розглядати окремо зброю, експортовану до третіх країн, які не є членами ЄС та НАТО (загалом на 3.23 млрд євро), Україна з неї отримала понад дві третини. 

Серед союзників у НАТО, найбільшу частку зброї продали Нідерландам (1,83 млрд), США (біля 864 млн євро), Британії  453 млн євро), Угорщині (249 млн євро), у топ-10 покупців також Австралія, Сінгапур і Південна Корея. 

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Під час формування коаліції після парламентських виборів – наприкінці 2021 року, ще до повномасштабної війни – СПД, "Зелені" та "Вільні демократи" спершу планували зменшити експорт зброї. Як відомо, подальші події спонукали Берлін здійснити радикальний розворот та відмовитися від принципу не постачати зброю воюючим країнам. 

Як повідомлялося раніше, Німеччина планує передати Україні ще сім зенітних установок Gepard навесні 2023 року.

Теми: НімеччинаУкраїназброя
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