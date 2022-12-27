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Германия за год почти повторила рекорд по экспорту оружия, более четверти отправили Украине

"Европейская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 08:05
Германия за год почти повторила рекорд по экспорту оружия, более четверти отправили Украине
Бундестаг ФРГ. Фото pixabay.com

Германия в 2022 году экспортировала оружия более чем на 8 млрд евро, приблизившись к рекордному 2021 году. 

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда". 

Федеральное правительство утвердило экспорт оружия общей стоимостью 8,35 млрд евро. Большим экспорт был только в 2021 году – на 9,35 млрд евро. 

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На запрос одного из депутатов от Левых в Минэкономики сообщили, что более четверти оружия и военного снаряжения, экспортированного с начала года до 22 декабря, отправили в Украину. 

Германия утвердила поставки в Украину оружия общей стоимостью 2,24 млрд евро. Сюда входит в том числе тяжелое оружие - 30 зенитных танков Gepard, 14 артустановок Panzerhaubitzen 2000, пять РСЗО, передовая система ПВО Iris-T. Если же рассматривать отдельно оружие, экспортированное в третьи страны, не являющиеся членами ЕС и НАТО (всего на 3.23 млрд евро), Украина из него получила более двух третей. 

Среди союзников в НАТО, наибольшую долю оружия продали Нидерландам (1,83 млрд), США (около 864 млн евро), Великобритании (453 млн евро), Венгрии (249 млн евро), в топ-10 покупателей также Австралия, Сингапур и Южная Корея. 

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При формировании коалиции после парламентских выборов – в конце 2021 года, еще до полномасштабной войны – СПД, "Зеленые" и "Свободные демократы" сначала планировали уменьшить экспорт оружия. Как известно, дальнейшие события побудили Берлин осуществить радикальный разворот и отказаться от принципа не поставлять оружие воюющим странам. 

Как сообщалось ранее, Германия планирует передать Украине еще семь зенитных установок Gepard весной 2023 года.

Темы: ГерманияУкраинаоружие
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