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РФ вночі поливала "Градами" Нікопольщину: пошкоджені газогони та електромережа

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 27 грудня 2022, 09:26
Наслідки обстрілу Нікопольщини і ніч проти 27 грудня, фото з Telegram Резніченка

Російські військові вночі завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині, внаслідок чого були пошкоджені газогони та електромережа в одній з громад.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram 

Пряма мова: "Цієї ночі російські окупаційні війська п’ять разів ударили по Нікопольщині з "Градів" та важкої артилерії. 40 ворожих снарядів прилетіли у три громади – Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку. Люди вціліли".

Деталі: За його словами, у Нікополі понівечені кілька приватних будинків і кілька господарських споруд, пошкоджена лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили шість приватних будинків, два газогони та електромережу, а також парники та магазин. У Марганецькій громаді наслідки нічних ударiв ще з’ясовуються. 

Резніченко додав, що у решті районів обстрілів не зафіксовано.

 
 

Теми: Нікопольвійнагазелектроенергія
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