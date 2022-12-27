Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ ночью поливала "Градами" Никопольщину: повреждены газопроводы и електросеть

Татьяна ЛозовенкоВторник, 27 декабря 2022, 08:26
РФ ночью поливала Градами Никопольщину: повреждены газопроводы и електросеть
Последствия обстрела Никопольщины и ночь на 27 декабря, фото из Telegram Резниченко

Российские военные ночью нанесли удары из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине, в результате чего были повреждены газопроводы и электросеть в одной их общин.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram 

Прямая речь: "Этой ночью российские оккупационные войска пять раз ударили по Никопольщине из "Градов" и тяжелой артиллерии. 40 вражеских снарядов прилетели в три громады – Никопольскую, Червоногригорьевскую и Марганецкую. Люди уцелели".

Реклама:

Детали: По его словам, в Никополе изуродованы несколько частных домов и несколько хозяйственных построек, повреждена линия электропередач. В Червоногригорьевской громаде российские снаряды повредили шесть частных домов, два газопровода и электросеть, а также парники и магазин. В Марганецкой громаде последствия ночных ударов еще выясняются. 

Резниченко добавил, что в остальных районах обстрелов не зафиксировано.

 
 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Никопольвойнагазэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Никополь
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
Враг дважды ударил по Никополю: применил беспилотник и артиллерию
Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: есть пострадавшая и повреждения
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: