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РФ ночью поливала "Градами" Никопольщину: повреждены газопроводы и електросеть

Татьяна ЛозовенкоВторник, 27 декабря 2022, 09:26
Последствия обстрела Никопольщины и ночь на 27 декабря, фото из Telegram Резниченко

Российские военные ночью нанесли удары из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине, в результате чего были повреждены газопроводы и электросеть в одной их общин.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram 

Прямая речь: "Этой ночью российские оккупационные войска пять раз ударили по Никопольщине из "Градов" и тяжелой артиллерии. 40 вражеских снарядов прилетели в три громады – Никопольскую, Червоногригорьевскую и Марганецкую. Люди уцелели".

Детали: По его словам, в Никополе изуродованы несколько частных домов и несколько хозяйственных построек, повреждена линия электропередач. В Червоногригорьевской громаде российские снаряды повредили шесть частных домов, два газопровода и электросеть, а также парники и магазин. В Марганецкой громаде последствия ночных ударов еще выясняются. 

Резниченко добавил, что в остальных районах обстрелов не зафиксировано.

 
 

Темы: Никопольвойнагазэлектроэнергия
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