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Британська розвідка: РФ перекинула до Білорусі частину сил зі складу гвардійської танкової армії

"Європейська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 10:23

За припущеннями британської розвідки, Росія нещодавно перекинула до Білорусі частину підрозділів, які входять до складу 1-ї гвардійської танкової армії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 27 грудня.

"Елементи 1-ї російської гвардійської танкової армії ймовірно були серед російських сил, які нещодавно перекинули до Білорусі. Це формування, напевно, проходило навчання перед розгортанням. Малоймовірно, що у нього є підрозділи підтримки, необхідні для приведення у бойову готовність", - зазначає розвідка.

В огляді розповідають також, що останні дві доби активні бойові дії зосереджені переважно довкола Бахмута і в районі Сватового. "Росія продовжує часті дрібні атаки, але з рук в руки переходила дуже незначна територія", - додають у повідомленні. 

У попередніх оглядах розповідали, що росіянам бракує людей і засобів для спостереження за оборонними позиціями, а серед ключових чининків, які обмежують обмежує наступальний потенціал російських військових на території України, є нестача боєприпасів.

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Теми: Росіявійна
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