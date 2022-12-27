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Британская разведка: РФ перебросила в Беларусь часть сил из состава гвардейской танковой армии

"Европейская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 10:23

По предположениям британской разведки, Россия недавно перебросила в Беларусь часть подразделений, которые входят в состав 1-й гвардейской танковой армии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 27 декабря.

"Элементы 1-й российской гвардейской танковой армии, вероятно, были среди российских сил, которые недавно перебросили в Беларусь. Это формирование, наверное, проходило обучение перед развертыванием. Маловероятно, что у него есть подразделения поддержки, необходимые для приведения в боевую готовность", - отмечает разведка.

В обзоре рассказывают также, что последние двое суток активные боевые действия сосредоточены преимущественно вокруг Бахмута и в районе Сватово. "Россия продолжает частые мелкие атаки, но из рук в руки переходила очень незначительная территория", - добавляют в сообщении. 

В предыдущих обзорах рассказывали, что россиянам не хватает людей и средств для наблюдения за оборонительными позициями, а среди ключевых факторов, которые ограничивают ограничивает наступательный потенциал российских военных на территории Украины - нехватка боеприпасов.

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Темы: Росcиявойна
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