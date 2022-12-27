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В окупованій Макіївці розстріляли сім'ю з 8 осіб – наймолодшому був 1 рік

Ірина БалачукВівторок, 27 грудня 2022, 09:44
В окупованій Макіївці розстріляли сім'ю з 8 осіб – наймолодшому був 1 рік
Фото pixabay.com

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області розстріляли сім'ю з 8 осіб, серед яких 4 дітей. Окупаційна влада заявила, що вбивці – звичайні грабіжники і їх нібито вже спіймали, але радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припускає, що вбивство – справа рук "вагнерівців".

Джерело: "Новости Донбасса", російські пропагандистські видання "РИА Новости", ТАСС, РБК, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Деталі: За даними так званого "МВС" окупантів, повідомлення про виявлення на території одного з домоволодінь трупів 8 осіб, зокрема чотирьох неповнолітніх, надійшло до чергової частини о 21:15. Зазначалося, що з двору викрали автомобіль Skoda".

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За даними ЗМІ, наймолодший з убитих – однорічна дитина. Також загинули діти 7 і 9 років.

У місті оголошували план "Перехоплення".

Пізніше так зване "МВС" окупантів відзвітувало, що "по гарячих слідах" затримало трьох підозрюваних. Повідомляється, що всі вони мають судимості, і нібито "зізналися, що скоїли злочин із корисливих мотивів, з метою викрадення автомобіля і цінного майна".

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У "МВС" окупантів заявили, що підозрюваним може загрожувати "вища міра покарання" (смертна кара – ред.).

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram, що окупанти багато чого не договорюють, і що масове вбивство може бути справою рук "вагнерівців".

За його словами, цей злочин мав відверто націоналістичний характер, оскільки вбито сім'ю ромської національності. Крім того, всі вбиті мають кульові поранення в голову з близької відстані.

Андрющенко зазначив, що самі макіївці повідомляли, що злочин скоїли військові. 

Він додав, що разом із командою витратив майже ніч на моніторинг публічних джерел і роботу з інсайдерами і може стверджувати, що це вбивство скоєно "кількома нелюдами у військовій формі", але окупанти покриватимуть злочин росіян, як це було і в Маріуполі.

Андрющенко припускає, що такі злочини можуть бути і надалі, оскільки Росія набрала на фронт "нелюдів і злочинців, неонацистів та інший людський мотлох".

Теми: Донецька областьвбивство
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