В оккупированной Макеевке расстреляли семью 8 человек – самому младшему был 1 год

В временно оккупированной Макеевке Донецкой области расстреляли семью из 8 человек, среди которых 4 детей. Оккупационные власти завили, что убийцы – обыкновенные грабители и их якобы уже поймали, но советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предполагает, что убийство – дело рук "вагнеровцев".

Источник: "Новости Донбасса", российские пропагандистские издания "РИА Новости", ТАСС, РБК, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: По данным так называемого "МВД" оккупантов, сообщение об обнаружении на территории одного из домовладений трупов 8 человек, в том числе четверых несовершеннолетних, поступило в дежурную часть в 21:15. Отмечалось, что со двора похитили автомобиль Skoda".

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По данным СМИ, самый младший из убитых – годовалый ребенок. Также погибли дети 7 и 9 лет.

В городе объявляли план "Перехват".

Позже так называемое "МВД" оккупантов отчиталось, что "по горячим следам" задержало трех подозреваемых. Сообщатся, что все они имеют судимости, и якобы "признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества".



В "МВД" оккупантов заявили, что подозреваемым может грозить "высшая мера наказания" (смертная казнь – ред.)

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Вместе с тем советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram, что оккупанты многого не договаривают, и что массовое убийство может быть делом рук "вагнеровцев".

По его словам, это преступление имело откровенно националистический характер, поскольку убита семья ромской национальности. Кроме того, все убитые имеют пулевые ранения в голову с близкого расстояния.

Андрющенко отметил, что сами макеевцы сообщали, что преступление совершено военными.

Он добавил, что вместе с командой потратил почти ночь на мониторинг публичных источников и работу с инсайдерами и может утверждать, что это убийство совершено "несколькими нелюдями в военной форме", но оккупанты будут покрывать преступление россиян, как это было и в Мариуполе.

Андрющенко предполагает, что такие преступления могут продолжаться, поскольку Россия набрала на фронт "нелюдей и преступников, неонацистов и другой человеческий хлам".