Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированной Макеевке расстреляли семью 8 человек – самому младшему был 1 год

Ирина БалачукВторник, 27 декабря 2022, 09:44
В оккупированной Макеевке расстреляли семью 8 человек – самому младшему был 1 год
Фото pixabay.com

В временно оккупированной Макеевке Донецкой области расстреляли семью из 8 человек, среди которых 4 детей. Оккупационные власти завили, что убийцы – обыкновенные грабители и их якобы уже поймали, но советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предполагает, что убийство – дело рук "вагнеровцев".

Источник: "Новости Донбасса", российские пропагандистские издания "РИА Новости", ТАСС, РБК, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: По данным так называемого "МВД" оккупантов, сообщение об обнаружении на территории одного из домовладений трупов 8 человек, в том числе четверых несовершеннолетних, поступило в дежурную часть в 21:15. Отмечалось, что со двора похитили автомобиль Skoda".

Реклама:

По данным СМИ, самый младший из убитых – годовалый ребенок. Также погибли дети 7 и 9 лет.

В городе объявляли план "Перехват".

Позже так называемое "МВД" оккупантов отчиталось, что "по горячим следам" задержало трех подозреваемых. Сообщатся, что все они имеют судимости, и якобы "признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества".

В "МВД" оккупантов заявили, что подозреваемым может грозить "высшая мера наказания" (смертная казнь – ред.)

ВИДЕО ДНЯ

Вместе с тем советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram, что оккупанты многого не договаривают, и что массовое убийство может быть делом рук "вагнеровцев".

По его словам, это преступление имело откровенно националистический характер, поскольку убита семья ромской национальности. Кроме того, все убитые имеют пулевые ранения в голову с близкого расстояния.

Андрющенко отметил, что сами макеевцы сообщали, что преступление совершено военными.  

Он добавил, что вместе с командой потратил почти ночь на мониторинг публичных источников и работу с инсайдерами и может утверждать, что это убийство совершено "несколькими нелюдями в военной форме", но оккупанты будут покрывать преступление россиян, как это было и в Мариуполе.

Андрющенко предполагает, что такие преступления могут продолжаться, поскольку Россия набрала на фронт "нелюдей и преступников, неонацистов и другой человеческий хлам".

Темы: Донецкая областьубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Лавров пожаловался, что в США "угрожают" убить Путина
В Брянской области РФ погибла группа украинских бойцов
Под Москвой задержали 8 мобилизованных: бежали с оружием из-под Луганска – росСМИ
ISW: Путин не предлагал переговоры с Украиной, это блеф для Запада
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: