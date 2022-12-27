Голова оборонного комітету Бундестагу: з РФ не буде нормальних відносин протягом десятиліть

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман розкритикувала заяву канцлера Олафа Шольца про можливість відновлення економічних відносин з РФ після завершення війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю RND.

"Для мене це новина, що він це сказав. Втім, я також думаю, що це абсолютно нереально. Ця Росія вийшла зі спільноти гуманітарних держав. Владімір Путін – воєнний злочинець, терорист, масовий вбивця" - наголосила вона.

За її словами, значна частина російського народу підтримує курс Путіна і війну проти сусідньої країни.

"Багато російських солдатів, які щодня вбивають, палять, катують і ґвалтують, також несуть відповідальність за цю війну" - додала Штрак-Ціммерман.

"З Росією не буде необтяжених, нормальних відносин протягом десятиліть. Політична система в Росії повністю деградувала і має бути повністю змінена. Тому завданням наступних поколінь, якщо Росія зміниться, буде знову почати розмовляти один з одним" - сказала вона.

Олаф Шольц допустив відновлення економічних відносин із Росією, але зауважив, що це можливо лише після припинення нею війни в Україні.

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Ще раніше Шольц висловив думку, що Європа може повернутися до довоєнного "мирного порядку" із Росією і вирішити "всі питання спільної безпеки" після війни в Україні, якщо президент РФ Владімір Путін відмовиться від агресії проти сусідніх держав.