Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова оборонного комітету Бундестагу: з РФ не буде нормальних відносин протягом десятиліть

"Європейська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 11:29

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман розкритикувала заяву канцлера Олафа Шольца про можливість відновлення економічних відносин з РФ після завершення війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю RND.

"Для мене це новина, що він це сказав. Втім, я також думаю, що це абсолютно нереально. Ця Росія вийшла зі спільноти гуманітарних держав. Владімір Путін – воєнний злочинець, терорист, масовий вбивця" - наголосила вона.

За її словами, значна частина російського народу підтримує курс Путіна і війну проти сусідньої країни.

"Багато російських солдатів, які щодня вбивають, палять, катують і ґвалтують, також несуть відповідальність за цю війну" - додала Штрак-Ціммерман.

"З Росією не буде необтяжених, нормальних відносин протягом десятиліть. Політична система в Росії повністю деградувала і має бути повністю змінена. Тому завданням наступних поколінь, якщо Росія зміниться, буде знову почати розмовляти один з одним" - сказала вона.

Олаф Шольц допустив відновлення економічних відносин із Росією, але зауважив, що це можливо лише після припинення нею війни в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Ще раніше Шольц висловив думку, що Європа може повернутися до довоєнного "мирного порядку" із Росією і вирішити "всі питання спільної безпеки" після війни в Україні, якщо президент РФ Владімір Путін відмовиться від агресії проти сусідніх держав.

Теми: Німеччина
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія розпочала примусову паспортизацію дітей на Луганщині – ОВА

У Білорусі трьох "рейкових партизанів" засудили до понад 20 років ув'язнення

З початку війни в Україні загинули майже 7 тис. цивільних людей – ООН

В УПЦ МП відреагували на рішення КС: назву міняти не збираються

Данілов до УПЦ МП: Визнайте, що належите Москві, і зречіться Путіна-сатани

Ситуація з електрикою у Києві стабілізується – Yasno

Усі новини...
Німеччина
У Бундестазі назвали тривожно недалекоглядною відмову уряду Шольца надати Україні танки
Німеччина за рік майже повторила рекорд з експорту зброї, понад чверть поїхала в Україну
У Німеччині заявили про завершення пандемії коронавірусу
Останні новини
09:46
Ціни на нафту: як ринок відреагував на російську заборону експорту нафти країнам, що підтримали стелю цін
09:41
Захисники за добу ліквідували понад пів тисячі окупантів
09:37
З сербського боку кордону з Косово звели барикади, заблокувавши рух
09:34
NYT: ЗСУ наблизилися до звільнення Кремінної, це ворота в промислові центри Донбасу
09:11
Росіяни завдали ракетного удару по Харкову – ОП
08:53
Меркель не збирається брати участь в зусиллях із завершення війни в Україні
08:46
Росія розпочала примусову паспортизацію дітей на Луганщині – ОВА
08:30
У Фінляндії знову відклали запуск нового реактора на АЕС
08:13
фото Окупанти обстріляли Нікопольщину з "Градів"
07:58
Глава МЗС Латвії: Війна в Україні може бути затяжною, а її динаміку важко прогнозувати
Усі новини...