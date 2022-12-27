Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава оборонного комитета Бундестага: с РФ не будет нормальных отношений в течение десятилетий

"Европейская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 11:29

Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала заявление канцлера Олафа Шольца о возможности восстановления экономических отношений с РФ после завершения войны в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью RND.

"Для меня это новость, что он это сказал. Впрочем, я также думаю, что это абсолютно нереально. Эта Россия вышла из сообщества гуманитарных государств. Владимир Путин - военный преступник, террорист, массовый убийца", - подчеркнула она.

По ее словам, значительная часть российского народа поддерживает курс Путина и войну против соседней страны.

"Многие российские солдаты, которые ежедневно убивают, жгут, пытают и насилуют, также несут ответственность за эту войну", - добавила Штрак-Циммерман.

"С Россией не будет необремененных, нормальных отношений в течение десятилетий. Политическая система в России полностью деградировала и должна быть полностью изменена. Поэтому задачей следующих поколений, если Россия изменится, будет снова начать разговаривать друг с другом" - сказала она.

Олаф Шольц допустил восстановление экономических отношений с Россией, но отметил, что это возможно только после прекращения ею войны в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Еще ранее Шольц выразил мнение, что Европа может вернуться к довоенному "мирному порядку" с Россией и решить "все вопросы общей безопасности" после войны в Украине, если президент РФ Владимир Путин откажется от агрессии против соседних государств.

Темы: Германия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия начала принудительную паспортизацию детей на Луганщине – ОВА

В Беларуси трех "рельсовых партизан" приговорили к более чем 20 годам заключения

С начала войны в Украине погибли почти 7 тыс. гражданских людей – ООН

В УПЦ МП отреагировали на решение КС: название менять не собираются

Данилов к УПЦ МП: Признайте, что принадлежите Москве, и отрекитесь от Путина-сатаны

Ситуация с электричеством в Киеве стабилизируется – Yasno

Все новости...
Германия
В Бундестаге назвали тревожно недальновидным отказ правительства Шольца предоставить Украине танки
Германия за год почти повторила рекорд по экспорту оружия, более четверти отправили Украине
В Германии заявили о завершении пандемии коронавируса
Последние новости
09:46
Цены на нефть: как повлиял российский запрет на экспорт странам, поддержавшим потолок цен
09:41
Защитники за сутки ликвидировали более полутысячи оккупантов
09:37
С сербской стороны границы с Косово возвели баррикады, заблокировав движение
09:34
NYT: ВСУ приблизились к освобождению Кременной, это ворота в промышленные центры Донбасса
09:11
Россияне нанесли ракетный удар по Харькову – ОП
08:53
Меркель не собирается участвовать в усилиях по завершению войны в Украине
08:46
Россия начала принудительную паспортизацию детей на Луганщине – ОВА
08:30
В Финляндии снова отложили запуск нового реактора на АЭС
08:13
фото Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов"
07:58
Глава МИД Латвии: Война в Украине может быть затяжной, а ее динамику трудно прогнозировать
Все новости...