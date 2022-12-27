Сили оборони півдня дістають ворога і на лівому березі Дніпра: Вже не "комарі", а суттєві "бджоли"

Російські окупанти маневрують на південному напрямку, а Збройні сили України завдають їм суттєвих ударів.

Джерело: начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ворог маневрує, вони побоюються нашої відповіді, вони її відчувають, вона - досить суттєва. Наразі ми ще не можемо звітувати про результати, але вони дуже "смачні", і ви їх почуєте дуже скоро. Цієї ночі було відпрацювання, і це вже не "комарі" — це вже суттєві "бджоли".

Деталі: При цьому, за словами Гуменюк, загарбники продовжують вогневий терор правого берег Дніпра, обстрілюючи деокуповані території і ті, які не були "під чоботом ворога", з метою тиску на мирне населення.