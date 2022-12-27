Силы обороны юга достают врага и на левом берегу Днепра: Уже не "комары", а "пчелы"

Российские оккупанты маневрируют на южном направлении, а Вооруженные силы Украины наносят им существенные удары.

Источник: начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Враг маневрирует, они опасаются нашего ответа, они его чувствуют, он - достаточно существенный. Пока мы еще не можем отчитываться о результатах, но они очень "вкусны", и вы их услышите очень скоро. Этой ночью была отработка, и это уже не "комары" - это уже существенные "пчелы".

Детали: При этом, по словам Гуменюк, захватчики продолжают огневой террор правого берега Днепра, обстреливая деоккупированные территории и те, которые не были "под сапогом врага", с целью давления на мирное население.