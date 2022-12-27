ISW: Путін не пропонував переговори з Україною, це блеф для Заходу

Президент Росії Володимир Путін не говорив про переговори безпосередньо з українською стороною у своєму інтерв’ю 25 грудня, це було звернення до країн Заходу та продовження риторики Кремля, що Україна нібито є "пішаком".

Джерело: звіт Інституту вивчення війни (ISW)

Дослівно: "Заява Путіна від 25 грудня є частиною цілеспрямованої інформаційної кампанії, спрямованої на введення в оману Заходу з метою підштовхнути Україну до попередніх поступок.

Путін прямо не заявив, що Росія готова вести прямі переговори з Україною, натомість зберігаючи свій брехливий наратив про те, що Україна, яку він просто назвав "іншою стороною", порушила дипломатичні зусилля Росії до вторгнення".

Деталі: ISW наголошує, що Кремль не опублікував повну стенограму інтерв'ю Путіна на своєму офіційному сайті, як робив раніше, можливо, для того, щоб полегшити спотворення заяви Путіна про переговори, яка спочатку транслювалася російською мовою.

На думку аналітиків, заява Путіна про переговори зосереджувалися на потенційних дискусіях із Заходом, а не з Україною. Це є продовження риторики Кремля, що Україна нібито є лише "західним пішаком без реальної участі".

Дослівно: "Ця заява не була відхиленням від цієї риторичної лінії. Путін також заявив, що, на його думку, Росія "діє в правильному напрямку", що свідчить про те, що він не висував серйозних умов для переговорів і, як і раніше, бажає переслідувати свої максималістські цілі.

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