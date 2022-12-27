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ISW: Путин не предлагал переговоры с Украиной, это блеф для Запада

Татьяна ЛозовенкоВторник, 27 декабря 2022, 11:40
Владимир Путин, иллюстративное фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин не говорил о переговорах непосредственно с украинской стороной в своем интервью 25 декабря, это было обращение к странам Запада и продолжение риторики Кремля, что Украина якобы является "пешкой".

Источник: отчет Института изучения войны (ISW)

Дословно: "Заявление Путина от 25 декабря является частью целенаправленной информационной кампании, направленной на введение в заблуждение Запада с целью подтолкнуть Украину к предварительным уступкам. 

Путин прямо не заявил, что Россия готова вести прямые переговоры с Украиной, вместо этого сохраняя свой лживый нарратив о том, что Украина, которую он просто назвал "другой стороной", нарушила дипломатические усилия России до вторжения". 

Детали: ISW отмечает, что Кремль не опубликовал полную стенограмму интервью Путина на своем официальном сайте, как делал раньше, возможно, для того, чтобы облегчить искажение заявления Путина о переговорах, которое изначально транслировалось на русском языке.

По мнению аналитиков, заявление Путина о переговорах сосредотачивались на потенциальных дискуссиях с Западом, а не с Украиной. Это продолжение риторики Кремля, что Украина якобы является лишь "западной пешкой без реального участия".

Дословно: "Это заявление не было отклонением от этой риторической линии. Путин также заявил, что, по его мнению, Россия "действует в правильном направлении", что свидетельствует о том, что он не выдвигал серьезных условий для переговоров и по-прежнему желает преследовать свои максималистские цели.

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Предыстория: 

  • 25 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова вести переговоры со всеми сторонами, участвующими в войне в Украине, но Киев и его западные союзники отказываются участвовать в переговорах.

Темы: Путинпереговорывойна
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