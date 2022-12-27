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Глава МЗС Італії сумнівається в готовності Путіна до переговорів

"Європейська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 11:49
Антоніо Таяні. фото з Вікіпедії

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні висловив сумнів у готовності президента РФ Владіміра Путіна вести переговори про завершення війни і зазначив, що його слова розходяться з діями.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю газеті La Stampa.

За словами Таяні, Путін заявляє, що хоче розпочати переговори щодо мирного врегулювання, але "факти говорять нам "ні".

"Якби ця готовність була правдивою і щирою, я вважаю, що не було б цього обстрілу напередодні Різдва. За словами Путіна не слідують факти" – сказав він.

За словами Таяні, підтвердженням реальної готовності російського керівництва до діалогу могло б стати рішення щодо Запорізької АЕС.

Але, як зазначив він, таких сигналів поки не надходило.

Він також підтвердив, що Італія продовжить надсилати зброю Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін заявив, що Росія готова вести переговори з усіма сторонами, які беруть участь у війні в Україні, але Київ і його західні союзники нібито відмовляються брати участь в переговорах.

Теми: ІталіяПутінвійна
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