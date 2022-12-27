Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МЗС Італії сумнівається в готовності Путіна до переговорів

"Європейська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 10:49
Глава МЗС Італії сумнівається в готовності Путіна до переговорів
Антоніо Таяні. фото з Вікіпедії

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні висловив сумнів у готовності президента РФ Владіміра Путіна вести переговори про завершення війни і зазначив, що його слова розходяться з діями.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю газеті La Stampa.

За словами Таяні, Путін заявляє, що хоче розпочати переговори щодо мирного врегулювання, але "факти говорять нам "ні".

Реклама:

"Якби ця готовність була правдивою і щирою, я вважаю, що не було б цього обстрілу напередодні Різдва. За словами Путіна не слідують факти" – сказав він.

За словами Таяні, підтвердженням реальної готовності російського керівництва до діалогу могло б стати рішення щодо Запорізької АЕС.

Але, як зазначив він, таких сигналів поки не надходило.

ВІДЕО ДНЯ

Він також підтвердив, що Італія продовжить надсилати зброю Україні.

Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін заявив, що Росія готова вести переговори з усіма сторонами, які беруть участь у війні в Україні, але Київ і його західні союзники нібито відмовляються брати участь в переговорах.

Теми: ІталіяПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Італія
Партнер Мелоні потрапив у скандал через "пораду" дівчатам, як не бути зґвалтованими
В Італії потрапив у ДТП автобус з українцями, є постраждалі
Італія хоче встановити ліміт цін на авіаквитки, Ryanair лютує
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: