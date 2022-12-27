Глава МЗС Італії сумнівається в готовності Путіна до переговорів

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні висловив сумнів у готовності президента РФ Владіміра Путіна вести переговори про завершення війни і зазначив, що його слова розходяться з діями.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю газеті La Stampa.

За словами Таяні, Путін заявляє, що хоче розпочати переговори щодо мирного врегулювання, але "факти говорять нам "ні".

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"Якби ця готовність була правдивою і щирою, я вважаю, що не було б цього обстрілу напередодні Різдва. За словами Путіна не слідують факти" – сказав він.

За словами Таяні, підтвердженням реальної готовності російського керівництва до діалогу могло б стати рішення щодо Запорізької АЕС.

Але, як зазначив він, таких сигналів поки не надходило.

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Він також підтвердив, що Італія продовжить надсилати зброю Україні.

Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін заявив, що Росія готова вести переговори з усіма сторонами, які беруть участь у війні в Україні, але Київ і його західні союзники нібито відмовляються брати участь в переговорах.