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Глава МИД Италии сомневается в готовности Путина к переговорам

"Европейская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 10:49
Глава МИД Италии сомневается в готовности Путина к переговорам
Антонио Таяни. фото из Википедии

Глава МИД Италии Антонио Таяни выразил сомнение в готовности президента РФ Владимира Путина вести переговоры о завершении войны и отметил, что его слова расходятся с действиями.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью газете La Stampa.

По словам Таяни, Путин заявляет, что хочет начать переговоры по мирному урегулированию, но "факты говорят нам "нет".

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"Если бы эта готовность была правдивой и искренней, я считаю, что не было бы этого обстрела накануне Рождества. За словами Путина не следуют факты" - сказал он.

По словам Таяни, подтверждением реальной готовности российского руководства к диалогу могло бы стать решение по Запорожской АЭС.

Но, как отметил он, таких сигналов пока не поступало.

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Он также подтвердил, что Италия продолжит отправлять оружие Украине.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры со всеми сторонами, которые участвуют в войне в Украине, но Киев и его западные союзники якобы отказываются участвовать в переговорах.

Темы: ИталияПутинвойна
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