Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель вважає, що вище керівництво Росії "почуло" реакцію світу на ядерні погрози, хоча й не сказав прямо, що потенційна загроза застосування ядерної зброї зараз зменшилася.

Про це він сказав в інтерв’ю PAP, пише "Європейська правда".

Борреля запитали, чи варто і зараз серйозно сприймати ядерні погрози Москви.

"Очевидно, що той, хто кричуще порушує Хартію ООН та міжнародне право, і починає впадати у відчай від того, що все пішло не так, не вагатиметься погрожувати усім, що є в його арсеналі терору. Але ми, як і значна частина міжнародної спільноти, дуже ясно відкинули безвідповідальний ядерний шантаж Росії. І, думаю, ті, хто у Москві приймає рішення про можливе застосування ядерної зброї, дуже добре це почули", - зазначив дипломат.

Як повідомлялося, ЦРУ наразі не бачить ознак, що Путін хоче застосувати ядерну зброю.

Канцлер Німеччини на початку грудня заявив, що ризик того, що президент Росії Владімір Путін застосує ядерну зброю у війні проти України, знизився у відповідь на міжнародний тиск.

Більше про те, як на Заході зараз ставляться до російської ядерної загрози, читайте у статті: Нестрашна ядерна загроза: на Заході перестають боятися ядерного удару РФ по Україні.