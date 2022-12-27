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Главный дипломат ЕС считает, что в Кремле услышали реакцию мира на ядерный шантаж

"Европейская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 12:17
Жозеп Боррель. фото из Википедии

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель считает, что высшее руководство России "услышало" реакцию мира на ядерные угрозы, хотя и не сказал прямо, что потенциальная угроза применения ядерного оружия сейчас уменьшилась. 

Об этом он сказал в интервью PAP, пишет "Европейская правда".

Борреля спросили, стоит ли и сейчас серьезно воспринимать ядерные угрозы Москвы.

"Очевидно, что тот, кто вопиюще нарушает Хартию ООН и международное право, и начинает отчаиваться от того, что все пошло не так, не будет колебаться грозить всем, что есть в его арсенале террора. Но мы, как и значительная часть международного сообщества, очень ясно отвергли безответственный ядерный шантаж России. И, думаю, те, кто в Москве принимает решение о возможном применении ядерного оружия, очень хорошо это услышали", - отметил дипломат. 

Как сообщалось, ЦРУ пока не видит признаков, что Путин хочет применить ядерное оружие.

Канцлер Германии в начале декабря заявил, что риск того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в войне против Украины, снизился в ответ на международное давление

Больше о том, как на Западе сейчас относятся к российской ядерной угрозе, читайте в статье: Нестрашная ядерная угроза: на Западе перестают бояться ядерного удара РФ по Украине.

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Темы: ядерное оружиеПутинвойнаЕС
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