РФ вдарила по Херсону: пошкоджено дитсадок та станцію меддопомоги

Російські військові вдарили з артилерії по підприємству критичної інфраструктури Херсона, внаслідок обстрілу також були пошкоджені дитячий садок та станція екстреної медичної допомоги.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Пряма мова: "Російські загарбники атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні".

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Деталі: За його словами, вікна вибито не лише у будівлі підприємства, але й в станції екстреної медичної допомоги, дитячому садку та приватному будинку. Він уточнив, що обійшлося без постраждалих.