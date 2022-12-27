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РФ вдарила по Херсону: пошкоджено дитсадок та станцію меддопомоги

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 27 грудня 2022, 12:12
РФ вдарила по Херсону: пошкоджено дитсадок та станцію меддопомоги
Наслідки обстрілу Херсона, фото з Telegram Янушевича

Російські військові вдарили з артилерії по підприємству критичної інфраструктури Херсона, внаслідок обстрілу також були пошкоджені дитячий садок та станція екстреної медичної допомоги.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Пряма мова: "Російські загарбники атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні". 

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Деталі: За його словами, вікна вибито не лише у будівлі підприємства, але й в станції екстреної медичної допомоги, дитячому садку та приватному будинку. Він уточнив, що обійшлося без постраждалих. 

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Теми: Херсонвійнавоєнні злочини
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