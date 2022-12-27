РФ ударила по Херсону: повреждены детсад и станция медпомощи

Российские военные ударили из артиллерии по предприятию критической инфраструктуры Херсона, в результате обстрела также были повреждены детский сад и станция экстренной медицинской помощи.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Российские захватчики атаковали из артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне".

Реклама:

Детали: По его словам, выбиты окна не только в здании предприятия, но и в станции экстренной медицинской помощи, детском саду и частном доме. Он уточнил, что обошлось без пострадавших.