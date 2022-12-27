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РФ ударила по Херсону: повреждены детсад и станция медпомощи

Татьяна ЛозовенкоВторник, 27 декабря 2022, 13:12
Последствия обстрела Херсона, фото из Telegram Янушевича

Российские военные ударили из артиллерии по предприятию критической инфраструктуры Херсона, в результате обстрела также были повреждены детский сад и станция экстренной медицинской помощи.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Российские захватчики атаковали из артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне". 

Детали: По его словам, выбиты окна не только в здании предприятия, но и в станции экстренной медицинской помощи, детском саду и частном доме. Он уточнил, что обошлось без пострадавших. 

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Темы: Херсонвойнавоенные преступления
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