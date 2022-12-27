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Євродепутат: справа Саакашвілі і вступ Грузії до ЄС нероздільні

"Європейська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 12:17

Депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський заявив, що вступ Грузії до Євросоюзу прямо пов'язаний зі справою експрезидента Михаїла Саакашвілі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Грузия Online".

Таким чином член групи європейських консерваторів і реформаторів прокоментував слова лідерів "Грузинської мрії" щодо недоречності проведення паралелей між Саакашвілі та європейською перспективою країни.

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"Паралелі між справою Саакашвілі та вступом Грузії до Євросоюзу мають фундаментальне значення. Вони нероздільні. Європарламент ніколи не підтримає вступ Грузії до Євросоюзу, якщо затриманий експрезидент помре у в'язниці", - заявив Яцек Саріуш-Вольський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав владу Грузії перевести колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

Глава "Грузинської мрії" після цього заявив, що приїзд Саакашвілі на батьківщину був "спецоперацією" України із втягування Тбілісі у війну. На це в МЗС України відповіли, що Київ ніколи не втручався і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", та висловили розчарування тим, що "грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей".

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Теми: Саакашвілі
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