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Евродепутат: дело Саакашвили и вступление Грузии в ЕС неразделимы

"Европейская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 12:17

Депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский заявил, что вступление Грузии в Евросоюз прямо связано с делом экс-президента Михаила Саакашвили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Грузия Online".

Таким образом член группы европейских консерваторов и реформаторов прокомментировал слова лидеров "Грузинской мечты" о неуместности проведения параллелей между Саакашвили и европейской перспективой страны.

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"Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они неразделимы. Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в Евросоюз, если задержанный экс-президент умрет в тюрьме", - заявил Яцек Сариуш-Вольский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии перевести бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Глава "Грузинской мечты" после этого заявил, что приезд Саакашвили на родину был "спецоперацией" Украины по втягиванию Тбилиси в войну. На это в МИД Украины ответили, что Киев никогда не вмешивался и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии", и выразили разочарование тем, что "грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей".

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Темы: Саакашвили
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