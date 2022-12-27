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РосЗМІ: Путін подзвонив школярці із Запоріжжя і попросив прислати йому огірків

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 27 грудня 2022, 14:10
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Пропагандистські російські ЗМІ стверджують, що президент РФ Володимир Путін зателефонував 8-річній дівчинці з тимчасово окупованої Запорізької області і попросив надіслати йому огірків, які вирощує її сім'я.

Джерело: РИА Новости

Пряма мова: "Чаєм пригощали? Бублики? Печиво. Смачно? Ну слава Богу. Мамі з татом передавай привіт. Надішлеш мені... Я знаю, ви вирощуєте там огірки, помідори. Огірочків надішлеш? Так. Буду чекати новорічних подарунків. Гаразд?".

Деталі: Неясно, чи дійсно Путін дзвонив дитині з окупованої території. РосЗМІ стверджують, що з ним говорила Олександра Титаренко, яка "мріє відвідати Діда Мороза і побувати в Криму". Президент країни-агресора нібито обрав її листівку на "Ялинці бажань". 

Теми: ПутінпропагандаЗапорізька областьдіти
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