Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РосСМИ: Путин позвонил школьнице из Запорожья и попросил прислать ему огурцы

Татьяна ЛозовенкоВторник, 27 декабря 2022, 14:10
ВЛАДИМИР ПУТИН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Пропагандистские российские СМИ утверждают, что президент РФ Владимир Путин позвонил  8-летней девочке из временно оккупированной Запорожской области и попросил ее прислать огурцы, которые выращивает ее семья.

Источник: РИА Новости 

Прямая речь: "Чаем угощали? Баранки? Печенье. Вкусно? Ну слава богу. Маме с папой передавай привет. Пришлешь мне тоже… Я знаю, вы выращиваете там огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Да. Буду ждать новогодних подарков. Ладно?".

Детали: РосСМИ утверждают, что Путин звонил Александре Титаренко, которая "мечтает посетить Деда Мороза и побывать в Крыму". Президент страны-агрессора якобы выбрал ее открытку на "Елке желаний".

Темы: ПутинпропагандаЗапорожская областьдети
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, дополненоОтец с 7-летним сыном подорвались на мине на Харьковщине

Попытки россиян захватить Бахмут близятся к кульминации: у них уже нехватка солдат и снарядов – ISW

Дефицит в энергосистеме вырос из-за остановки некоторых атомных блоков, области получили лимиты

NYT: ВСУ приблизились к освобождению Кременной, это ворота в промышленные центры Донбасса

В Беларуси трех "рельсовых партизан" приговорили к более чем 20 годам заключения

С начала войны в Украине погибли почти 7 тыс. гражданских людей – ООН

Все новости...
Путин
РФ запретила экспорт нефти странам, которые ввели "потолок цен", но есть нюанс
Лукашенко заявил, что с Путиным не только чай пьет
Главный дипломат ЕС считает, что в Кремле услышали реакцию мира на ядерный шантаж
Последние новости
12:21
видеоВ Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II
11:50
Данилов: Мы прошли полпути к победе, но самое тяжелое впереди
11:48
МИД: указ Путина о гражданстве РФ на оккупированных территориях говорит о желании продолжать войну
11:46
фото, дополненоОтец с 7-летним сыном подорвались на мине на Харьковщине
11:44
Попытки россиян захватить Бахмут близятся к кульминации: у них уже нехватка солдат и снарядов – ISW
11:43
Дефицит в энергосистеме вырос из-за остановки некоторых атомных блоков, области получили лимиты
11:27
фотоБуданов посетил позиции в Бахмуте
11:25
По всей Украине раздается воздушная тревога
11:21
Медведев призвал не пускать в РФ россиян, которые поддерживают Украину
11:13
Почему Маск недоволен эксплуатацией Starlink в Украине - интервью с Минцифры
Все новости...