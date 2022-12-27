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РосСМИ: Путин позвонил школьнице из Запорожья и попросил прислать ему огурцы

Татьяна ЛозовенкоВторник, 27 декабря 2022, 13:10
РосСМИ: Путин позвонил школьнице из Запорожья и попросил прислать ему огурцы
ВЛАДИМИР ПУТИН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Пропагандистские российские СМИ утверждают, что президент РФ Владимир Путин позвонил  8-летней девочке из временно оккупированной Запорожской области и попросил ее прислать огурцы, которые выращивает ее семья.

Источник: РИА Новости 

Прямая речь: "Чаем угощали? Баранки? Печенье. Вкусно? Ну слава богу. Маме с папой передавай привет. Пришлешь мне тоже… Я знаю, вы выращиваете там огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Да. Буду ждать новогодних подарков. Ладно?".

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Детали: РосСМИ утверждают, что Путин звонил Александре Титаренко, которая "мечтает посетить Деда Мороза и побывать в Крыму". Президент страны-агрессора якобы выбрал ее открытку на "Елке желаний".

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Темы: ПутинпропагандаЗапорожская областьдети
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