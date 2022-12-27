РосСМИ: Путин позвонил школьнице из Запорожья и попросил прислать ему огурцы

Пропагандистские российские СМИ утверждают, что президент РФ Владимир Путин позвонил 8-летней девочке из временно оккупированной Запорожской области и попросил ее прислать огурцы, которые выращивает ее семья.

Источник: РИА Новости

Прямая речь: "Чаем угощали? Баранки? Печенье. Вкусно? Ну слава богу. Маме с папой передавай привет. Пришлешь мне тоже… Я знаю, вы выращиваете там огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Да. Буду ждать новогодних подарков. Ладно?".

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Детали: РосСМИ утверждают, что Путин звонил Александре Титаренко, которая "мечтает посетить Деда Мороза и побывать в Крыму". Президент страны-агрессора якобы выбрал ее открытку на "Елке желаний".

Російські ЗМІ стверджують, що Володимир Путін зателефонував 8-річній дівчинці з окупованої Запорізької області і попросив її надіслати огірків, які вирощує її сім'я на захопленій РФ території. pic.twitter.com/WdfWTAbisE — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) December 27, 2022