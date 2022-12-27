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Пашинян на зустрічі з Путіним звинуватив його у бездіяльності російських "миротворців" у Карабаху

"Європейська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 14:14

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним прямо висловив йому претензії у зв’язку з бездіяльністю російських "миротворців" у Карабаху, зауваживши, що вони вже 20 днів не контролюють критично важливий для постачання Лачинський коридор.

Як повідомляє "Європейська правда", відеофрагмент заяви Пашиняна на зустрічі з Путіним у Російському музеї поширили російські ЗМІ.

Пашинян зазначив, що криза з Лачинським коридором наразі є для нього питанням №1.

"Ви знаєте, що вже майже 20 днів він (коридор) перекритий. Це зона відповідальності російських миротворців у Нагірному Карабаху. Хочу нагадати, що згідно з тристоронньою заявою (від листопада 2020 року) президентів РФ, Азербайджану та прем’єр-міністра Вірменії, Лачинський коридор має бути під контролем російських миротворців. Азербайджан гарантував безперешкодний проїзд  пасажирів та вантажів. Зараз виходить, що Лачинський коридор не під контролем російських військових", - заявив Пашинян, додавши, що розраховує обговорити вихід з цієї ситуації з очільником Кремля.

Це вже не перша критична заява на адресу Кремля з боку Пашиняна через ситуацію у Лачинському коридорі. В МЗС Росії відкинули його критику.

Нагадаємо, 12 грудня Лачинський коридор закрили для проїзду нібито через протест громадян Азербайджану, які вимагають зупинити вивезення з регіону корисних копалин. 13 грудня Азербайджан перекрив постачання газу з Вірменії до Нагірного Карабаху.

14 грудня Єреван звернувся в ЄСПЛ, щоб суд зобов'язав Баку розблокувати Лачинський коридор. 

ВІДЕО ДНЯ

Європейський Союз заявив, що із серйозним занепокоєнням стежить за подіями навколо Лачинського коридору, які відбуваються там від початку грудня.

Читайте детальніше у статті: Азербайджан заморожує війну: чому Росія дозволила зробити холод зброєю проти Вірменії.

Теми: ВірменіяАзербайджанРосія
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