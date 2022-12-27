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Пашинян на встрече с Путиным обвинил его в бездействии российских "миротворцев" в Карабахе

"Европейская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 14:14

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным прямо высказал ему претензии в связи с бездействием российских "миротворцев" в Карабахе, отметив, что они уже 20 дней не контролируют критически важный для снабжения Лачинский коридор.

Как сообщает "Европейская правда", видеофрагмент заявления Пашиняна на встрече с Путиным в Русском музее распространили российские СМИ.

Пашинян отметил, что кризис с Лачинским коридором сейчас является для него вопросом №1.

"Вы знаете, что уже почти 20 дней он (коридор) перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Я хочу напомнить, что, согласно трехстороннему заявлению (от ноября 2020 года) президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. И Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев", - заявил Пашинян, добавив, что рассчитывает обсудить выход из этой ситуации.

Это уже не первое критическое заявление в адрес Кремля со стороны Пашиняна из-за ситуации в Лачинском коридоре. В МИД России отвергли его критику.

Напомним, 12 декабря Лачинский коридор закрыли для проезда якобы из-за протеста граждан Азербайджана, которые требуют остановить вывоз из региона полезных ископаемых. 13 декабря Азербайджан перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах.

14 декабря Ереван обратился в ЕСПЧ, чтобы суд обязал Баку разблокировать Лачинский коридор. 

ВИДЕО ДНЯ

Европейский Союз заявил, что с серьезным беспокойством следит за событиями вокруг Лачинского коридора, которые происходят там с начала декабря.

Читайте подробнее в статье: Азербайджан замораживает войну: почему Россия позволила сделать холод оружием против Армении.

Темы: АрменияАзербайджанРосcия
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