Серед опозиціонерів найбільший рейтинг має ще не створена партія Притули - соціологія ОП

Сергій Притула з частиною команди свого фонду. фото Дмитра Ларіна, УП

Закрита соціологія Офісу президента показує, що серед опозиційних сил ще не створена партія волонтера Сергія Притули має найбільший рейтинг.

Джерело: стаття "Української правди" Підсумки воєнного року: український спротив, переродження Зеленського, знищення олігархів

Деталі: Станом на початок листопада, згідно із закритими дослідженнями Банкової, рейтинг ще не створеної політсили Притули коливається в межах 12-14% серед тих, хто визначився з вибором.

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Політсила п'ятого президента України Петра Порошенка, чия команда також робить акцент на його волонтерстві та допомозі ЗСУ, має підтримку приблизно 6-7% респондентів.

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