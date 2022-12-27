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Серед опозиціонерів найбільший рейтинг має ще не створена партія Притули - соціологія ОП

"Українська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 13:51
Серед опозиціонерів найбільший рейтинг має ще не створена партія Притули - соціологія ОП
Сергій Притула з частиною команди свого фонду. фото Дмитра Ларіна, УП

Закрита соціологія Офісу президента показує, що серед опозиційних сил ще не створена партія волонтера Сергія Притули має найбільший рейтинг.

Джерело: стаття "Української правди" Підсумки воєнного року: український спротив, переродження Зеленського, знищення олігархів

Деталі: Станом на початок листопада, згідно із закритими дослідженнями Банкової, рейтинг ще не створеної політсили Притули коливається в межах 12-14% серед тих, хто визначився з вибором.

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Політсила п'ятого президента України Петра Порошенка, чия команда також робить акцент на його волонтерстві та допомозі ЗСУ, має підтримку приблизно 6-7% респондентів. 

Детальніше про нинішні політичні розклади, головні трансформації, які пережила українська політика за понад 300 днів повномасштабного російського вторгнення, читайте тут.

Теми: соціологіяопозиціяОфіс президента
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