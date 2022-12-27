Среди оппозиционеров наибольший рейтинг имеет еще не созданная партия Притулы - социология ОП

Сергей Притула с частью команды своего фонда. фото Дмитрия Ларина, УП

Закрытая социология Офиса президента показывает, что среди оппозиционных сил еще не созданная партия волонтера Сергея Притулы имеет наибольший рейтинг.

Источник: статья "Украинской правды" Итоги военного года: украинское сопротивление, перерождение Зеленского, уничтожение олигархов

Детали: По состоянию на начало ноября, согласно закрытым исследованиям Банковой, рейтинг еще не созданной политсилы Притулы колеблется в пределах 12-14% среди тех, кто определился с выбором.

Политсила пятого президента Украины Петра Порошенко, чья команда также делает акцент на его волонтерстве и помощи ВСУ, имеет поддержку примерно 6-7% респондентов.

Подробнее о главных трансформациях, которые пережила украинская политика за более чем 300 дней полномасштабного российского вторжения, читайте здесь.